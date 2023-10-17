https://ria.ru/20231017/dtp-1903275391.html

На западе Москвы две машины загорелись после столкновения

На западе Москвы две машины загорелись после столкновения - РИА Новости, 17.10.2023

На западе Москвы две машины загорелись после столкновения

Два автомобиля загорелись после столкновения на западе Москвы, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:33

2023-10-17T11:33

2023-10-17T11:43

происшествия

москва

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Два автомобиля загорелись после столкновения на западе Москвы, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "После ликвидации пожара на месте столкновения двух автомашин обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства ДТП и личности погибших уточняются.

https://ria.ru/20231017/voditel-1903222784.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва