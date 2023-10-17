https://ria.ru/20231017/dtp-1903275391.html
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения - РИА Новости, 17.10.2023
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения
Два автомобиля загорелись после столкновения на западе Москвы, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:33
2023-10-17T11:33
2023-10-17T11:43
происшествия
москва
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Два автомобиля загорелись после столкновения на западе Москвы, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "После ликвидации пожара на месте столкновения двух автомашин обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства ДТП и личности погибших уточняются.
https://ria.ru/20231017/voditel-1903222784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения, погибли два человека
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Два автомобиля загорелись после столкновения на западе Москвы, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После ликвидации пожара на месте столкновения двух автомашин обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства ДТП и личности погибших уточняются.
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