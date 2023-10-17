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На западе Москвы две машины загорелись после столкновения - РИА Новости, 17.10.2023
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11:33 17.10.2023 (обновлено: 11:43 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/dtp-1903275391.html
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения - РИА Новости, 17.10.2023
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения
Два автомобиля загорелись после столкновения на западе Москвы, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:33
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происшествия
москва
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Два автомобиля загорелись после столкновения на западе Москвы, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "После ликвидации пожара на месте столкновения двух автомашин обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства. По его словам, обстоятельства ДТП и личности погибших уточняются.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На западе Москвы две машины загорелись после столкновения

На западе Москвы две машины загорелись после столкновения, погибли два человека

© Фото : Дептранс. Оперативно/TelegramВозгорание двух автомобилей в Соловьином проезде в Москве. 17 октября 2023
Возгорание двух автомобилей в Соловьином проезде в Москве. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Дептранс. Оперативно/Telegram
Возгорание двух автомобилей в Соловьином проезде в Москве. 17 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Два автомобиля загорелись после столкновения на западе Москвы, погибли два человека, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После ликвидации пожара на месте столкновения двух автомашин обнаружены тела двух погибших", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства ДТП и личности погибших уточняются.
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