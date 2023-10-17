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В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины - РИА Новости, 17.10.2023
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11:55 17.10.2023 (обновлено: 14:21 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/dron-1903282543.html
В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины
В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины - РИА Новости, 17.10.2023
В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины
В России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщил РИА Новости технический директор... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:55
2023-10-17T14:21
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-разработчика этого беспилотника АО "Группа защиты-ЮТТА" Игорь Стукало.&quot;Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облет территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На &quot;Стрекозе&quot; закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины&quot;, — рассказал он на выставке &quot;Интерполитех-2023&quot;.Масса беспилотника — 12 килограммов, продолжительность полета — 50 минут. В комплект "Стрекозы" также входят четыре пары аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Коптер работает как в ручном, так и в автономном режиме."Дрон уже тестировали Минобороны и Росгвардия, уже есть положительные результаты. Заказчик сообщил, что нашу разработку можно применять в зоне спецоперации на удалении от непосредственной линии боевого соприкосновения, то есть на глубине 15-20 километров", — отметил Стукало.Как отметил собеседник агентства, разработку уже передали в войска.
https://ria.ru/20231016/bespilotnik-1903203758.html
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины

В России создали дрон-сапер "Стрекоза", способный дистанционно подрывать мины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКомплекс дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств на беспилотном летательном аппарате "Стрекоза" на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве. 17 октября 2023 года
Комплекс дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств на беспилотном летательном аппарате Стрекоза на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства Интерполитех в Москве. 17 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Комплекс дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств на беспилотном летательном аппарате "Стрекоза" на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" в Москве. 17 октября 2023 года
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-разработчика этого беспилотника АО "Группа защиты-ЮТТА" Игорь Стукало.
«

"Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облет территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На "Стрекозе" закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины", — рассказал он на выставке "Интерполитех-2023".

Масса беспилотника — 12 килограммов, продолжительность полета — 50 минут. В комплект "Стрекозы" также входят четыре пары аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Коптер работает как в ручном, так и в автономном режиме.
"Дрон уже тестировали Минобороны и Росгвардия, уже есть положительные результаты. Заказчик сообщил, что нашу разработку можно применять в зоне спецоперации на удалении от непосредственной линии боевого соприкосновения, то есть на глубине 15-20 километров", — отметил Стукало.
Как отметил собеседник агентства, разработку уже передали в войска.
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