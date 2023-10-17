https://ria.ru/20231017/dron-1903282543.html

В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины

В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины - РИА Новости, 17.10.2023

В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины

В России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщил РИА Новости технический директор... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:55

2023-10-17T11:55

2023-10-17T14:21

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В России создан дрон "Стрекоза" для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, сообщил РИА Новости технический директор предприятия-разработчика этого беспилотника АО "Группа защиты-ЮТТА" Игорь Стукало."Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облет территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. На "Стрекозе" закрепляется шашка тротила, которой можно подрывать обнаруженные мины", — рассказал он на выставке "Интерполитех-2023".Масса беспилотника — 12 килограммов, продолжительность полета — 50 минут. В комплект "Стрекозы" также входят четыре пары аккумуляторных батарей и зарядное устройство. Коптер работает как в ручном, так и в автономном режиме."Дрон уже тестировали Минобороны и Росгвардия, уже есть положительные результаты. Заказчик сообщил, что нашу разработку можно применять в зоне спецоперации на удалении от непосредственной линии боевого соприкосновения, то есть на глубине 15-20 километров", — отметил Стукало.Как отметил собеседник агентства, разработку уже передали в войска.

https://ria.ru/20231016/bespilotnik-1903203758.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность