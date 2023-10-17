https://ria.ru/20231017/donetsk-1903222097.html

Украинские войска за ночь выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска за ночь выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 17.10.2023

Украинские войска за ночь выпустили по Донецку семь снарядов

Украинские войска за ночь выпустили по Донецку 7 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T04:38

2023-10-17T04:38

2023-10-17T04:39

специальная военная операция на украине

донецк

украина

куйбышевский район

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили по Донецку 7 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22:50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22:55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 04:10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231016/obstrel-1903003258.html

донецк

украина

куйбышевский район

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донецк, украина, куйбышевский район, нато, сцкк