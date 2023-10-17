https://ria.ru/20231017/donetsk-1903222097.html
Украинские войска за ночь выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска за ночь выпустили по Донецку семь снарядов - РИА Новости, 17.10.2023
Украинские войска за ночь выпустили по Донецку семь снарядов
Украинские войска за ночь выпустили по Донецку 7 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T04:38
2023-10-17T04:38
2023-10-17T04:39
специальная военная операция на украине
донецк
украина
куйбышевский район
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска за ночь выпустили по Донецку 7 снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22:50 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 22:55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров; 04:10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231016/obstrel-1903003258.html
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донецк, украина, куйбышевский район, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Куйбышевский район, НАТО, СЦКК
Украинские войска за ночь выпустили по Донецку семь снарядов
ВСУ за ночь выпустили по Донецку семь снарядов калибра 155 миллиметров