https://ria.ru/20231017/detali-1903403068.html

СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте

СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте

Бельгийская полиция задерживала Абдесалема Лассуэда ранее в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:18

2023-10-17T17:18

2023-10-17T17:21

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Бельгийская полиция задерживала Абдесалема Лассуэда ранее в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе, однако затем он был выпущен на свободу, сообщает бельгийский телеканал RTBF. "Задержание производилось в рамках работы разведывательных служб. Из центра по приему беженцев поступила информация о том, что Абдесалема Лассуэд мог быть осужден за терроризм в Тунисе", - указывает телеканал. Примечательно, что его не стали арестовывать после проверки, даже несмотря на то, что гражданин Туниса с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища. По этим фактам будет проведена проверка. Чиновники также должны будут отчитаться перед профильными комитетами бельгийского парламента. В понедельник 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили его и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений. Прокуратура проводит расследование инцидента. Следователи не исключают, что мотивы нападения могут быть связаны с обострением палестино-израильского конфликта.

https://ria.ru/20231017/terakt-1903282169.html

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в мире, тунис (страна), бельгия, брюссель