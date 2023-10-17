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СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте - РИА Новости, 17.10.2023
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17:18 17.10.2023 (обновлено: 17:21 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/detali-1903403068.html
СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте
СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте
Бельгийская полиция задерживала Абдесалема Лассуэда ранее в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:18
2023-10-17T17:21
в мире
тунис (страна)
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Бельгийская полиция задерживала Абдесалема Лассуэда ранее в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе, однако затем он был выпущен на свободу, сообщает бельгийский телеканал RTBF. "Задержание производилось в рамках работы разведывательных служб. Из центра по приему беженцев поступила информация о том, что Абдесалема Лассуэд мог быть осужден за терроризм в Тунисе", - указывает телеканал. Примечательно, что его не стали арестовывать после проверки, даже несмотря на то, что гражданин Туниса с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища. По этим фактам будет проведена проверка. Чиновники также должны будут отчитаться перед профильными комитетами бельгийского парламента. В понедельник 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили его и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений. Прокуратура проводит расследование инцидента. Следователи не исключают, что мотивы нападения могут быть связаны с обострением палестино-израильского конфликта.
https://ria.ru/20231017/terakt-1903282169.html
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в мире, тунис (страна), бельгия, брюссель
В мире, Тунис (страна), Бельгия, Брюссель
СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте

RTBF: бельгийская полиция ранее задерживала подозреваемого в теракте в Брюсселе

© AP Photo / Martin MeissnerБельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции
Бельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Бельгийская полиция задерживала Абдесалема Лассуэда ранее в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе, однако затем он был выпущен на свободу, сообщает бельгийский телеканал RTBF.
«
"Задержание производилось в рамках работы разведывательных служб. Из центра по приему беженцев поступила информация о том, что Абдесалема Лассуэд мог быть осужден за терроризм в Тунисе", - указывает телеканал.
Шведские болельщики на трибунах во время отборочного футбольного матча Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции на стадионе Кинг Бодуэн после стрельбы в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Теракт в Брюсселе
Вчера, 12:15
Примечательно, что его не стали арестовывать после проверки, даже несмотря на то, что гражданин Туниса с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища.
По этим фактам будет проведена проверка. Чиновники также должны будут отчитаться перед профильными комитетами бельгийского парламента.
В понедельник 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили его и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
Прокуратура проводит расследование инцидента. Следователи не исключают, что мотивы нападения могут быть связаны с обострением палестино-израильского конфликта.
Оцепленный район в центре Брюсселя, где были застрелены двое граждан Швеции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Бельгии допустили, что мотивы теракта в Брюсселе связаны с Палестиной
Вчера, 15:43
 
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