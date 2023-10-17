СМИ: полиция Брюсселя рассказала о новых деталях в деле о теракте
RTBF: бельгийская полиция ранее задерживала подозреваемого в теракте в Брюсселе
© AP Photo / Martin MeissnerБельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции
© AP Photo / Martin Meissner
Бельгийская полиция за оцепленной территорией недалеко от места, где был застрелен предполагаемый тунисский экстремист, обвиняемый в убийствен двух граждан Швеции. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Бельгийская полиция задерживала Абдесалема Лассуэда ранее в 2023 году для проверки информации, что он мог быть осужден за терроризм у себя на родине в Тунисе, однако затем он был выпущен на свободу, сообщает бельгийский телеканал RTBF.
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"Задержание производилось в рамках работы разведывательных служб. Из центра по приему беженцев поступила информация о том, что Абдесалема Лассуэд мог быть осужден за терроризм в Тунисе", - указывает телеканал.
Примечательно, что его не стали арестовывать после проверки, даже несмотря на то, что гражданин Туниса с 2021 года находился в Бельгии незаконно после того, как ему было отказано в предоставлении убежища.
По этим фактам будет проведена проверка. Чиновники также должны будут отчитаться перед профильными комитетами бельгийского парламента.
В понедельник 45-летний тунисец Абдесалем Лассуэда расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них погибли, один получил ранения. Позже сотрудники полиции обнаружили его и застрелили при попытке скрыться. Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений.
Прокуратура проводит расследование инцидента. Следователи не исключают, что мотивы нападения могут быть связаны с обострением палестино-израильского конфликта.