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В Самарской области при падении дерева погиб человек - РИА Новости, 17.10.2023
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17:14 17.10.2023 (обновлено: 17:31 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/derevo-1903401399.html
В Самарской области при падении дерева погиб человек
В Самарской области при падении дерева погиб человек - РИА Новости, 17.10.2023
В Самарской области при падении дерева погиб человек
Один человек скончался, женщина госпитализирована в результате падения дерева в городе Отрадном в Самарской области, сообщили журналистам в региональном... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:14
2023-10-17T17:31
самарская область
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 17 окт - РИА Новости. Один человек скончался, женщина госпитализирована в результате падения дерева в городе Отрадном в Самарской области, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ. Во вторник на одной из улиц в городе Отрадном на жителей упало дерево. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Женщина была госпитализирована в медучреждение в тяжелом состоянии. "В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники территориального следственного отдела следственно управления СК РФ по Самарской области, организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства. Позже в региональном главке СК РФ сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Сейчас следователи проверяют работу сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, у которого стояло дерево. По версии следствия, их бездействие могло стать причиной случившегося. В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По данным "Приволжского УГМС", днем 17 октября в большинстве районов региона ожидаются порывы до 18-23 метров в секунду, местами - до 25-27 метров в секунду. В среду, 18 октября, специалисты "Приволжского УГМС" также прогнозируют местами по области порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.
https://ria.ru/20231012/veter-1902317949.html
самарская область
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самарская область, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Самарская область, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области при падении дерева погиб человек

В Самарской области при падении дерева погиб мужчина, женщина пострадала

© Фото : СУ СК России по Самарской области/TelegramУпавшее дерево на одной из улиц города Отрадное. 17 октября 2023
Упавшее дерево на одной из улиц города Отрадное. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : СУ СК России по Самарской области/Telegram
Упавшее дерево на одной из улиц города Отрадное. 17 октября 2023
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САМАРА, 17 окт - РИА Новости. Один человек скончался, женщина госпитализирована в результате падения дерева в городе Отрадном в Самарской области, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.
Во вторник на одной из улиц в городе Отрадном на жителей упало дерево. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Женщина была госпитализирована в медучреждение в тяжелом состоянии.
«
"В настоящее время на место происшествия выехали сотрудники территориального следственного отдела следственно управления СК РФ по Самарской области, организована доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении ведомства.
Позже в региональном главке СК РФ сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека). Сейчас следователи проверяют работу сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, у которого стояло дерево. По версии следствия, их бездействие могло стать причиной случившегося.
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По данным "Приволжского УГМС", днем 17 октября в большинстве районов региона ожидаются порывы до 18-23 метров в секунду, местами - до 25-27 метров в секунду. В среду, 18 октября, специалисты "Приволжского УГМС" также прогнозируют местами по области порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.
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Самарская областьПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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