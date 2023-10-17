https://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html

В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку

В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку - РИА Новости, 17.10.2023

В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щелково, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:19

2023-10-17T18:19

2023-10-17T18:19

происшествия

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россия

щелково

татьяна петрова

audi a8

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щелково, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем управления МУ МВД России "Щелковское" в отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - заявила она. Ранее РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Ведомство контролирует ход доследственной проверки.

https://ria.ru/20231017/dtp-1903393658.html

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происшествия, авто, россия, щелково, татьяна петрова, audi a8