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В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку - РИА Новости, 17.10.2023
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18:19 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/delo-1903430519.html
В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку
В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку - РИА Новости, 17.10.2023
В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щелково, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:19
2023-10-17T18:19
происшествия
авто
россия
щелково
татьяна петрова
audi a8
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щелково, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем управления МУ МВД России "Щелковское" в отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - заявила она. Ранее РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Ведомство контролирует ход доследственной проверки.
https://ria.ru/20231017/dtp-1903393658.html
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происшествия, авто, россия, щелково, татьяна петрова, audi a8
Происшествия, Авто, Россия, Щелково, Татьяна Петрова, Audi A8
В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку

Следователи завели уголовное дело на женщину, сбившую девушку в Щелково

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щелково, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
«
"Следователем управления МУ МВД России "Щелковское" в отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - заявила она.
Ранее РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Ведомство контролирует ход доследственной проверки.
Место происшествия, где женщина сбила и переехала девушку в Щелково
В подмосковном Щелково водитель Audi сбила девушку и переехала ее
Вчера, 16:57
 
ПроисшествияАвтоРоссияЩелковоТатьяна ПетроваAudi A8
 
 
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