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В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку
В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку - РИА Новости, 17.10.2023
В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку
Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щелково, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:19
2023-10-17T18:19
2023-10-17T18:19
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, совершившего наезд на женщину в подмосковном Щелково, сообщила журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Следователем управления МУ МВД России "Щелковское" в отношении водителя, совершившего наезд на женщину, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - заявила она. Ранее РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах, что женщина за рулем Audi сбила девушку задним ходом, а потом переехала ее возле жилого дома в Щелково. По данным областной прокуратуры, пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Ведомство контролирует ход доследственной проверки.
https://ria.ru/20231017/dtp-1903393658.html
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происшествия, авто, россия, щелково, татьяна петрова, audi a8
Происшествия, Авто, Россия, Щелково, Татьяна Петрова, Audi A8
В Щелково завели уголовное дело после наезда машины на девушку
Следователи завели уголовное дело на женщину, сбившую девушку в Щелково