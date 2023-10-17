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Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве - РИА Новости, 17.10.2023
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23:09 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/delegatsiya-1903477785.html
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве - РИА Новости, 17.10.2023
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве
Делегация канцлера Германии Олафа Шольца из-за воздушной тревоги была вынуждена покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Египет, сообщает агентство DPA. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:09
2023-10-17T23:09
в мире
тель-авив
германия
египет
олаф шольц
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Делегация канцлера Германии Олафа Шольца из-за воздушной тревоги была вынуждена покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Египет, сообщает агентство DPA. "Делегация канцлера Олафа Шольца во вторник вечером перед вылетом из Тель-Авива в Каир внезапно была вынуждена покинуть самолет из-за сигнала ракетной тревоги, пассажиров попросили лечь на землю на аэродроме", - пишет агентство. Ранее DPA сообщило, что Шольцу, прибывшему во вторник в Израиль, из-за ракетной тревоги ранее уже пришлось укрыться в убежище при посольстве Германии в Тель-Авиве.
https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html
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в мире, тель-авив, германия, египет, олаф шольц
В мире, Тель-Авив, Германия, Египет, Олаф Шольц
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве

Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула борт, вылетавший из Тель-Авива

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Делегация канцлера Германии Олафа Шольца из-за воздушной тревоги была вынуждена покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Египет, сообщает агентство DPA.
«
"Делегация канцлера Олафа Шольца во вторник вечером перед вылетом из Тель-Авива в Каир внезапно была вынуждена покинуть самолет из-за сигнала ракетной тревоги, пассажиров попросили лечь на землю на аэродроме", - пишет агентство.
Ранее DPA сообщило, что Шольцу, прибывшему во вторник в Израиль, из-за ракетной тревоги ранее уже пришлось укрыться в убежище при посольстве Германии в Тель-Авиве.
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В миреТель-АвивГерманияЕгипетОлаф Шольц
 
 
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