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Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве

Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве - РИА Новости, 17.10.2023

Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве

Делегация канцлера Германии Олафа Шольца из-за воздушной тревоги была вынуждена покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Египет, сообщает агентство DPA. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:09

2023-10-17T23:09

2023-10-17T23:09

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тель-авив

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Делегация канцлера Германии Олафа Шольца из-за воздушной тревоги была вынуждена покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Египет, сообщает агентство DPA. "Делегация канцлера Олафа Шольца во вторник вечером перед вылетом из Тель-Авива в Каир внезапно была вынуждена покинуть самолет из-за сигнала ракетной тревоги, пассажиров попросили лечь на землю на аэродроме", - пишет агентство. Ранее DPA сообщило, что Шольцу, прибывшему во вторник в Израиль, из-за ракетной тревоги ранее уже пришлось укрыться в убежище при посольстве Германии в Тель-Авиве.

https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html

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в мире, тель-авив, германия, египет, олаф шольц