https://ria.ru/20231017/delegatsiya-1903477785.html
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве - РИА Новости, 17.10.2023
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве
Делегация канцлера Германии Олафа Шольца из-за воздушной тревоги была вынуждена покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Египет, сообщает агентство DPA. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:09
2023-10-17T23:09
2023-10-17T23:09
в мире
тель-авив
германия
египет
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890159646_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_44ff13267245b5dd9377c8838e1f9ee9.jpg
БЕРЛИН, 17 окт - РИА Новости. Делегация канцлера Германии Олафа Шольца из-за воздушной тревоги была вынуждена покинуть самолет перед вылетом из Тель-Авива в Египет, сообщает агентство DPA. "Делегация канцлера Олафа Шольца во вторник вечером перед вылетом из Тель-Авива в Каир внезапно была вынуждена покинуть самолет из-за сигнала ракетной тревоги, пассажиров попросили лечь на землю на аэродроме", - пишет агентство. Ранее DPA сообщило, что Шольцу, прибывшему во вторник в Израиль, из-за ракетной тревоги ранее уже пришлось укрыться в убежище при посольстве Германии в Тель-Авиве.
https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html
тель-авив
германия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890159646_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_80ad4b0ac28c32dd28b4e48a3202e7cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, германия, египет, олаф шольц
В мире, Тель-Авив, Германия, Египет, Олаф Шольц
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула самолет в Тель-Авиве
Делегация Шольца из-за воздушной тревоги покинула борт, вылетавший из Тель-Авива