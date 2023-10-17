https://ria.ru/20231017/deklaratsiya-1903461958.html

Венгрия и Сербия в декларации назвали действия Болгарии враждебным шагом

Венгрия и Сербия в декларации назвали действия Болгарии враждебным шагом - РИА Новости, 17.10.2023

Венгрия и Сербия в декларации назвали действия Болгарии враждебным шагом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали в совместной декларации заявили, РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:14

2023-10-17T21:14

2023-10-17T21:14

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БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран.Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке."Решение Болгарии о пошлине за транзит газа из России является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии. Эта новая болгарская мера угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Сербии. Евросоюз не применяет санкций против поставок природного газа из России, поэтому аргумент болгарского премьера на этот счет совершенно неверен", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.Министры отметили, что это решение "противоречит европейской солидарности, поскольку ставит под угрозу энергобезопасность страны-члена ЕС и страны-кандидата в члены ЕС"."Венгрия и Сербия согласуют свои действия и не оставят без ответа это враждебное болгарское решение", - говорится в документе.

https://ria.ru/20231017/bolgariya-1903434867.html

https://ria.ru/20231013/plata-1902563959.html

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Наталья Макарова

сербия, венгрия, болгария, николай денков, петер сийярто, евросоюз, в мире, экономика, газпром