Рейтинг@Mail.ru
Венгрия и Сербия в декларации назвали действия Болгарии враждебным шагом - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/deklaratsiya-1903461958.html
Венгрия и Сербия в декларации назвали действия Болгарии враждебным шагом
Венгрия и Сербия в декларации назвали действия Болгарии враждебным шагом - РИА Новости, 17.10.2023
Венгрия и Сербия в декларации назвали действия Болгарии враждебным шагом
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали в совместной декларации заявили, РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:14
2023-10-17T21:14
сербия
венгрия
болгария
николай денков
петер сийярто
евросоюз
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран.Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке."Решение Болгарии о пошлине за транзит газа из России является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии. Эта новая болгарская мера угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Сербии. Евросоюз не применяет санкций против поставок природного газа из России, поэтому аргумент болгарского премьера на этот счет совершенно неверен", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.Министры отметили, что это решение "противоречит европейской солидарности, поскольку ставит под угрозу энергобезопасность страны-члена ЕС и страны-кандидата в члены ЕС"."Венгрия и Сербия согласуют свои действия и не оставят без ответа это враждебное болгарское решение", - говорится в документе.
https://ria.ru/20231017/bolgariya-1903434867.html
https://ria.ru/20231013/plata-1902563959.html
сербия
венгрия
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9c2949e43942d19f41244306cb14e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, венгрия, болгария, николай денков, петер сийярто, евросоюз, в мире, экономика, газпром
Сербия, Венгрия, Болгария, Николай Денков, Петер Сийярто, Евросоюз, В мире, Экономика, Газпром
Венгрия и Сербия в декларации назвали действия Болгарии враждебным шагом

Декларация Венгрия и Сербия: действия Болгарии угрожают энергоснабжению стран

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция в Венгрии
Газоприемная станция в Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали в совместной декларации заявили, что решение властей Болгарии поднять плату за транзит российского газа угрожает энергоснабжению двух стран.
Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Премьер Болгарии Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из РФ, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.
Комплекс транспортировки экспортного газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Болгарии хотят снизить прибыль "Газпрома" повышением цены на транзит
Вчера, 18:32
«
"Решение Болгарии о пошлине за транзит газа из России является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии. Эта новая болгарская мера угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Сербии. Евросоюз не применяет санкций против поставок природного газа из России, поэтому аргумент болгарского премьера на этот счет совершенно неверен", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте венгерского внешнеполитического ведомства.
Министры отметили, что это решение "противоречит европейской солидарности, поскольку ставит под угрозу энергобезопасность страны-члена ЕС и страны-кандидата в члены ЕС".
«
"Венгрия и Сербия согласуют свои действия и не оставят без ответа это враждебное болгарское решение", - говорится в документе.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Сийярто оценил намерение Болгарии поднять плату за транзит газа из России
13 октября, 15:22
 
СербияВенгрияБолгарияНиколай ДенковПетер СийяртоЕвросоюзВ миреЭкономикаГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала