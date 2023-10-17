Стратегию развития российских брендов обсудят на форуме "Сделано в России"
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМеждународный экспортный форум "Сделано в России"
Международный экспортный форум "Сделано в России"
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Что Россия может предложить глобальному рынку и как выстроить стратегию отечественным брендам, чтобы их названия за рубежом звучали еще чаще, на эти вопросы ответят участники главного экспортного форума страны "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Количество запросов по российским брендам в 2022 году, по данным Яндекса, выросло в два раза. Lamoda фиксирует четырехкратный рост спроса на отечественные бренды. После ухода иностранных компаний продажи российских брендов выросли на 10-25%, а цены поднялись на 30% даже в дисконтных сетях. Локальные марки активно заполняют пустующую нишу, открывая для себя новые направления, в том числе экспортные", - говорится в сообщении.
"Этикетка "Сделано в России" - это стоп-фактор или бонус при продвижении на внутреннем и глобальном рынке? Что нужно учесть при выстраивании маркетинговой стратегии компании? Какие рынки самые перспективные и где нас ждут? Как выстроить маркетинговую стратегию молодому бренду? - на эти и другие вопросы ответят представители индустрии в рамках сессии "Забыть про Zara. Как российским брендам строить новую стратегию 2024?", - добавляют в центре.
"Мы знаем, как производить продукт высокого качества, который будет пользоваться спросом на современном рынке, российском и зарубежном. Бренд заинтересован в росте и импортозамещении, а также в развитии экспорта", - рассказала спикер сессии, создатель бренда KRYGINA cosmetics Елена Крыгина.