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Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР - РИА Новости, 17.10.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
13:49 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903315830.html
Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР
Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР - РИА Новости, 17.10.2023
Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР
Специалисты из Оренбургской области полностью завершили восстановление Перевальской центральной районной больницы в Луганской Народной Республике (ЛНР),... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:49
2023-10-17T13:49
оренбургская область
луганская народная республика
жкх
денис паслер
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области полностью завершили восстановление Перевальской центральной районной больницы в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья. Капитально отремонтирована плоская кровля хирургического отделения на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Строители полностью переделали бетонную стяжку, заменили 60 оконных и семь дверных блоков на современные пластиковые конструкции. В здании основного корпуса ЦРБ обновлены входная группа и плиточное покрытие перед ней. Заасфальтировано около 2,5 тысячи квадратных метров прилегающей территории с заменой бордюрного камня и асфальта на подъездных путях от основной дороги до приемного отделения, говорится в сообщении. Второй год продолжается шефство Оренбургской области над Перевальским районом Луганской Народной Республики. "Наши строители, коммунальщики, экономисты, специалисты социальной сферы постоянно помогают перевальчанам в решении сложных вопросов. Своевременно подготовлены к зиме жилой фонд и коммунальная инфраструктура. Запущен в работу многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", - цитирует пресс-служба слова губернатор Оренбургской области Дениса Паслера. Глава региона поблагодарил всех оренбуржцев, кто принимает участие в этой работе. "С каждым днем качество жизни в подшефной территории улучшается", - сказал Паслер.
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луганская народная республика, жкх, денис паслер
Оренбургская область, Луганская Народная Республика, ЖКХ, Денис Паслер

Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР

© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской областиОренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР
Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Официальный портал Правительства Оренбургской области
Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области полностью завершили восстановление Перевальской центральной районной больницы в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.
Капитально отремонтирована плоская кровля хирургического отделения на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Строители полностью переделали бетонную стяжку, заменили 60 оконных и семь дверных блоков на современные пластиковые конструкции. В здании основного корпуса ЦРБ обновлены входная группа и плиточное покрытие перед ней. Заасфальтировано около 2,5 тысячи квадратных метров прилегающей территории с заменой бордюрного камня и асфальта на подъездных путях от основной дороги до приемного отделения, говорится в сообщении.
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Второй год продолжается шефство Оренбургской области над Перевальским районом Луганской Народной Республики.
"Наши строители, коммунальщики, экономисты, специалисты социальной сферы постоянно помогают перевальчанам в решении сложных вопросов. Своевременно подготовлены к зиме жилой фонд и коммунальная инфраструктура. Запущен в работу многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", - цитирует пресс-служба слова губернатор Оренбургской области Дениса Паслера.
Глава региона поблагодарил всех оренбуржцев, кто принимает участие в этой работе. "С каждым днем качество жизни в подшефной территории улучшается", - сказал Паслер.
 
Оренбургская областьЛуганская Народная РеспубликаЖКХДенис Паслер
 
 
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