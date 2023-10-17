https://ria.ru/20231017/bolnitsa-1903315830.html

Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР

Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР - РИА Новости, 17.10.2023

Оренбургские специалисты восстановили Перевальскую ЦРБ в ЛНР

Специалисты из Оренбургской области полностью завершили восстановление Перевальской центральной районной больницы в Луганской Народной Республике (ЛНР),... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:49

2023-10-17T13:49

2023-10-17T13:49

оренбургская область

луганская народная республика

жкх

денис паслер

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Специалисты из Оренбургской области полностью завершили восстановление Перевальской центральной районной больницы в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья. Капитально отремонтирована плоская кровля хирургического отделения на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Строители полностью переделали бетонную стяжку, заменили 60 оконных и семь дверных блоков на современные пластиковые конструкции. В здании основного корпуса ЦРБ обновлены входная группа и плиточное покрытие перед ней. Заасфальтировано около 2,5 тысячи квадратных метров прилегающей территории с заменой бордюрного камня и асфальта на подъездных путях от основной дороги до приемного отделения, говорится в сообщении. Второй год продолжается шефство Оренбургской области над Перевальским районом Луганской Народной Республики. "Наши строители, коммунальщики, экономисты, специалисты социальной сферы постоянно помогают перевальчанам в решении сложных вопросов. Своевременно подготовлены к зиме жилой фонд и коммунальная инфраструктура. Запущен в работу многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", - цитирует пресс-служба слова губернатор Оренбургской области Дениса Паслера. Глава региона поблагодарил всех оренбуржцев, кто принимает участие в этой работе. "С каждым днем качество жизни в подшефной территории улучшается", - сказал Паслер.

https://ria.ru/20231016/shkoly-1903047643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

луганская народная республика, жкх, денис паслер