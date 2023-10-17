https://ria.ru/20231017/bilayn-1903258441.html
Билайн бизнес добавит к звонкам "Этикетку"
Билайн бизнес добавит к звонкам "Этикетку" - РИА Новости, 17.10.2023
Билайн бизнес добавит к звонкам "Этикетку"
Билайн бизнес запустил сервис идентификации вызовов "Этикетка", который позволяет отображать на экране телефона вызываемого абонента название компании или... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:06
2023-10-17T12:06
2023-10-17T12:06
технологии
экономика
билайн
россия
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Билайн бизнес запустил сервис идентификации вызовов "Этикетка", который позволяет отображать на экране телефона вызываемого абонента название компании или бренда, цель звонка, а также другую дополнительную информацию, сообщает пресс-служба оператора.При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения, поскольку в основе сервиса лежит технология оператора, передающая текст одновременно с поступающим вызовом. Сервис "Этикетка" работает внутри и за пределами сети билайн, говорится в сообщении.Согласно исследованию компании Хайа (Hiya), бизнес считает голосовые вызовы наиболее предпочтительным каналом коммуникации в сфере клиентской поддержки (41%), продаж (39%) и назначения встреч (35%). Пользователи также часто выбирают телефонный звонок для общения, например, со страховыми компаниями (41%), магазинами и компаниями из сферы услуг (35%), медицинскими учреждениями (33%), банками и финансовыми организациями (31%), приводит данные пресс-служба.Однако рост мошеннических и спам-звонков привел к тому, что уже около трети россиян перестали отвечать на вызовы с незнакомых номеров, такой выбор делает все больше абонентов. В результате бизнес теряет одну из возможностей донести информацию до клиентов, которая могла бы привести к дополнительным продажам, а клиенты не получают информацию о продуктах и услугах, добавили в пресс-службе.Обычно эту проблему пытаются решить с помощью определителей номера и сервисов для блокировки спама от мобильных операторов, ведущих IT-компаний, банков. Но в основе работы таких продуктов зачастую лежит информация из отзывов абонентов, которая не всегда корректно верифицирована и актуальна. То есть звонок от компании все равно может быть заблокирован или помечен как спам.В пресс-службе отметили, что в основе сервиса "Этикетка" от билайн бизнес лежит другой подход: дополнительные сведения о звонящем передаются вместе с голосовым вызовом. Благодаря "Этикетке" компании могут "забрендировать" свои исходящие вызовы с одного или нескольких номеров. При этом абоненту будет комфортнее получать звонки: он сможет их сразу идентифицировать, например, как звонок от курьера или автосалона."Сервис "Этикетка" предоставляет клиентам билайн бизнес новые возможности и меняет привычный формат голосовых коммуникаций. Мы уделяем внимание тому, какая информация используется в "Этикетке": запросы на использование информации проходят модерацию в билайн. Например, клиента могут попросить предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или свидетельство о регистрации товарного знака. Уверен, что сервис "Этикетка" сможет помочь компаниям выделить свой бренд и повысить контактность при общении с существующими и потенциальными клиентами", — рассказал директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский.Сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+)Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUnJiC7Kxz
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, экономика, билайн, россия
Технологии, Экономика, Билайн, Россия
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Билайн бизнес запустил сервис идентификации вызовов "Этикетка", который позволяет отображать на экране телефона вызываемого абонента название компании или бренда, цель звонка, а также другую дополнительную информацию, сообщает пресс-служба оператора.
При этом абонентам не нужно устанавливать дополнительные приложения, поскольку в основе сервиса лежит технология оператора, передающая текст одновременно с поступающим вызовом. Сервис "Этикетка" работает внутри и за пределами сети билайн, говорится в сообщении.
Согласно исследованию компании Хайа (Hiya), бизнес считает голосовые вызовы наиболее предпочтительным каналом коммуникации в сфере клиентской поддержки (41%), продаж (39%) и назначения встреч (35%). Пользователи также часто выбирают телефонный звонок для общения, например, со страховыми компаниями (41%), магазинами и компаниями из сферы услуг (35%), медицинскими учреждениями (33%), банками и финансовыми организациями (31%), приводит данные пресс-служба.
Однако рост мошеннических и спам-звонков привел к тому, что уже около трети россиян перестали отвечать на вызовы с незнакомых номеров, такой выбор делает все больше абонентов. В результате бизнес теряет одну из возможностей донести информацию до клиентов, которая могла бы привести к дополнительным продажам, а клиенты не получают информацию о продуктах и услугах, добавили в пресс-службе.
Обычно эту проблему пытаются решить с помощью определителей номера и сервисов для блокировки спама от мобильных операторов, ведущих IT-компаний, банков. Но в основе работы таких продуктов зачастую лежит информация из отзывов абонентов, которая не всегда корректно верифицирована и актуальна. То есть звонок от компании все равно может быть заблокирован или помечен как спам.
В пресс-службе отметили, что в основе сервиса "Этикетка" от билайн бизнес лежит другой подход: дополнительные сведения о звонящем передаются вместе с голосовым вызовом. Благодаря "Этикетке" компании могут "забрендировать" свои исходящие вызовы с одного или нескольких номеров. При этом абоненту будет комфортнее получать звонки: он сможет их сразу идентифицировать, например, как звонок от курьера или автосалона.
"Сервис "Этикетка" предоставляет клиентам билайн бизнес новые возможности и меняет привычный формат голосовых коммуникаций. Мы уделяем внимание тому, какая информация используется в "Этикетке": запросы на использование информации проходят модерацию в билайн. Например, клиента могут попросить предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или свидетельство о регистрации товарного знака. Уверен, что сервис "Этикетка" сможет помочь компаниям выделить свой бренд и повысить контактность при общении с существующими и потенциальными клиентами", — рассказал директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом
" Руслан Ахлебининский.
Сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+)
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUnJiC7Kxz