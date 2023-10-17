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В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе - РИА Новости, 17.10.2023
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12:54 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/bezopasnost-1903300698.html
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе - РИА Новости, 17.10.2023
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
Модернизированную корабельную ракетную установку "Комар 3М47-03Э", способную поражать надводные морские дроны, представили в Москве на выставке... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:54
2023-10-17T12:54
безопасность
москва
ратеп
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Модернизированную корабельную ракетную установку "Комар 3М47-03Э", способную поражать надводные морские дроны, представили в Москве на выставке "Интерполитех-2023", передаёт корреспондент РИА Новости. "В первую очередь установка предназначена для кораблей, которые не могут нести на себе более тяжёлые комплексы ПВО. Новая версия "Комара", помимо стандартных ракет "Игла-С", вооружена управляемыми ракетами "Атака" и помимо воздушных целей - низколетящих самолетов и дронов - может поражать и надводные цели. Прежде всего, речь идёт о надводных катерах-камикадзе", - рассказал РИА Новости представитель предприятия-разработчика "Комара" АО "РАТЕП" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") По его словам, "Комар" способен поражать надводные цели, передвигающиеся со скоростью до 50 морских узлов (около 90 километров в час). Собеседник агентства отметил, что "Комар" решили представить на "Интерполитехе", где в основном традиционно экспонируется техника не для ВС РФ, а для МВД и Росгвардии, поскольку установку можно применять и для охраны промышленных объектов внутри страны.
https://ria.ru/20231017/dron-1903282543.html
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безопасность, москва, ратеп, концерн пво "алмаз-антей", вооруженные силы рф
Безопасность, Москва, РАТЕП, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Вооруженные силы РФ
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе

В Москве представили установку "Комар 3М47-03Э" для борьбы с катерами-камикадзе

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкТурельная установка "Комар"
Турельная установка Комар - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Турельная установка "Комар"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Модернизированную корабельную ракетную установку "Комар 3М47-03Э", способную поражать надводные морские дроны, представили в Москве на выставке "Интерполитех-2023", передаёт корреспондент РИА Новости.
"В первую очередь установка предназначена для кораблей, которые не могут нести на себе более тяжёлые комплексы ПВО. Новая версия "Комара", помимо стандартных ракет "Игла-С", вооружена управляемыми ракетами "Атака" и помимо воздушных целей - низколетящих самолетов и дронов - может поражать и надводные цели. Прежде всего, речь идёт о надводных катерах-камикадзе", - рассказал РИА Новости представитель предприятия-разработчика "Комара" АО "РАТЕП" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей")
Комплекс дистанционного обнаружения самодельных взрывных устройств на беспилотном летательном аппарате Стрекоза на Международной выставке средств обеспечения безопасности государства Интерполитех в Москве. 17 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Вчера, 11:55
По его словам, "Комар" способен поражать надводные цели, передвигающиеся со скоростью до 50 морских узлов (около 90 километров в час).
Собеседник агентства отметил, что "Комар" решили представить на "Интерполитехе", где в основном традиционно экспонируется техника не для ВС РФ, а для МВД и Росгвардии, поскольку установку можно применять и для охраны промышленных объектов внутри страны.
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