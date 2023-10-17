https://ria.ru/20231017/bezopasnost-1903300698.html

В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе

В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе - РИА Новости, 17.10.2023

В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе

Модернизированную корабельную ракетную установку "Комар 3М47-03Э", способную поражать надводные морские дроны, представили в Москве на выставке... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:54

2023-10-17T12:54

2023-10-17T12:54

безопасность

москва

ратеп

концерн пво "алмаз-антей"

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Модернизированную корабельную ракетную установку "Комар 3М47-03Э", способную поражать надводные морские дроны, представили в Москве на выставке "Интерполитех-2023", передаёт корреспондент РИА Новости. "В первую очередь установка предназначена для кораблей, которые не могут нести на себе более тяжёлые комплексы ПВО. Новая версия "Комара", помимо стандартных ракет "Игла-С", вооружена управляемыми ракетами "Атака" и помимо воздушных целей - низколетящих самолетов и дронов - может поражать и надводные цели. Прежде всего, речь идёт о надводных катерах-камикадзе", - рассказал РИА Новости представитель предприятия-разработчика "Комара" АО "РАТЕП" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") По его словам, "Комар" способен поражать надводные цели, передвигающиеся со скоростью до 50 морских узлов (около 90 километров в час). Собеседник агентства отметил, что "Комар" решили представить на "Интерполитехе", где в основном традиционно экспонируется техника не для ВС РФ, а для МВД и Росгвардии, поскольку установку можно применять и для охраны промышленных объектов внутри страны.

https://ria.ru/20231017/dron-1903282543.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, москва, ратеп, концерн пво "алмаз-антей", вооруженные силы рф