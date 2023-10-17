https://ria.ru/20231017/bezopasnost-1903300698.html
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе - РИА Новости, 17.10.2023
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
Модернизированную корабельную ракетную установку "Комар 3М47-03Э", способную поражать надводные морские дроны, представили в Москве на выставке... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T12:54
2023-10-17T12:54
2023-10-17T12:54
безопасность
москва
ратеп
концерн пво "алмаз-антей"
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299808_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b27dd9180cf48f716cc31e9358c9cb46.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Модернизированную корабельную ракетную установку "Комар 3М47-03Э", способную поражать надводные морские дроны, представили в Москве на выставке "Интерполитех-2023", передаёт корреспондент РИА Новости. "В первую очередь установка предназначена для кораблей, которые не могут нести на себе более тяжёлые комплексы ПВО. Новая версия "Комара", помимо стандартных ракет "Игла-С", вооружена управляемыми ракетами "Атака" и помимо воздушных целей - низколетящих самолетов и дронов - может поражать и надводные цели. Прежде всего, речь идёт о надводных катерах-камикадзе", - рассказал РИА Новости представитель предприятия-разработчика "Комара" АО "РАТЕП" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") По его словам, "Комар" способен поражать надводные цели, передвигающиеся со скоростью до 50 морских узлов (около 90 километров в час). Собеседник агентства отметил, что "Комар" решили представить на "Интерполитехе", где в основном традиционно экспонируется техника не для ВС РФ, а для МВД и Росгвардии, поскольку установку можно применять и для охраны промышленных объектов внутри страны.
https://ria.ru/20231017/dron-1903282543.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231017/oruzhie-1903236571.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903299808_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_9e806c486345977e87f552387418a9f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, ратеп, концерн пво "алмаз-антей", вооруженные силы рф
Безопасность, Москва, РАТЕП, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Вооруженные силы РФ
В Москве представили ракетную установку для борьбы с катерами-камикадзе
В Москве представили установку "Комар 3М47-03Э" для борьбы с катерами-камикадзе