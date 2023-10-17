https://ria.ru/20231017/bezopasnost-1903264524.html

Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем - РИА Новости, 17.10.2023

Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем в сопровождении Су-35С, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:46

2023-10-17T10:46

2023-10-17T10:46

безопасность

японское море

россия

арктика

сергей кобылаш

ту-95мс

су-35с

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем в сопровождении Су-35С, сообщило Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве. Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

https://ria.ru/20230914/tu-95-1896372470.html

https://ria.ru/20230817/bombardirovschiki-1890559440.html

японское море

россия

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, японское море, россия, арктика, сергей кобылаш, ту-95мс, су-35с