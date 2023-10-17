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Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем - РИА Новости, 17.10.2023
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10:46 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/bezopasnost-1903264524.html
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем - РИА Новости, 17.10.2023
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем в сопровождении Су-35С, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:46
2023-10-17T10:46
безопасность
японское море
россия
арктика
сергей кобылаш
ту-95мс
су-35с
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем в сопровождении Су-35С, сообщило Минобороны РФ. "Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве. Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
https://ria.ru/20230914/tu-95-1896372470.html
https://ria.ru/20230817/bombardirovschiki-1890559440.html
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безопасность, японское море, россия, арктика, сергей кобылаш, ту-95мс, су-35с
Безопасность, Японское море, Россия, Арктика, Сергей Кобылаш, Ту-95МС, Су-35С
Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Минобороны: два Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкТяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем в сопровождении Су-35С, сообщило Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.
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Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
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БезопасностьЯпонское мореРоссияАрктикаСергей КобылашТу-95МССу-35С
 
 
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