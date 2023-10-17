https://ria.ru/20231017/bezhentsy-1903447210.html

Шотландия заявила о готовности принять беженцев из Газа и оказать им помощь

Шотландия заявила о готовности принять беженцев из Газа и оказать им помощь - РИА Новости, 17.10.2023

Шотландия заявила о готовности принять беженцев из Газа и оказать им помощь

Шотландия готова предоставить убежище беженцам из сектора Газа и оказать им необходимую медицинскую помощь на фоне обострения палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:40

2023-10-17T19:40

2023-10-17T19:40

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Шотландия готова предоставить убежище беженцам из сектора Газа и оказать им необходимую медицинскую помощь на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявил во вторник первый министр Шотландии Хамза Юсуф. "Я призываю правительство Великобритании принять две срочные меры. Во-первых, они должны незамедлительно начать работу над созданием схемы по переселению беженцев для тех в Газе, кто хочет и, конечно, может уехать. Когда они сделают это, Шотландия готова стать первой нацией в Великобритании, предоставляющей безопасность и убежище тем, кто попал под эти ужасные атаки", - заявил он в ходе выступления на съезде возглавляемой им Шотландской национальной партии (ШНП). Трансляцию вёл телеканал Sky News. Вместе с этим первый министр призвал правительство Великобритании организовать эвакуацию из сектора Газа раненых мирных жителей. Юсуф заявил о готовности Шотландии "сыграть свою роль" и предоставить свои больницы для оказания медицинской помощи пострадавшим. Лидер ШПН также указал на то, что в настоящее время в секторе Газа находятся около миллиона перемещенных лиц, и призвал международное сообщество взять на себя обязательство по созданию мировой программы по предоставлению убежища жителям региона. Первый министр сообщил, что его шурин работает доктором в секторе Газа и наблюдает серьезную нехватку медикаментов в больницах, в связи с чем врачам приходит принимать сложные решения по поводу того, "кому оказать помощь, а кому позволить умереть". Ранее сообщалось, что пожилые тесть и теща первого министра Шотландии не могут выбраться из сектора Газа, куда они направились навестить родственников. Сам Юсуф заявлял, что у них быстро заканчиваются вода и продовольствие и что он вряд ли сможет их ещё когда-либо увидеть. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/gaza-1903443787.html

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