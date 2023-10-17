https://ria.ru/20231017/bezhentsy-1903271667.html

Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице

Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице - РИА Новости, 17.10.2023

Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице

Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев по программе "Дома для Украины", могут остаться без жилья, следует из доклада,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:19

2023-10-17T11:19

2023-10-17T15:34

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев по программе "Дома для Украины", могут остаться без жилья, следует из доклада, опубликованного Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании (NAO). "По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать", — говорится в документе.Правительственная программа Великобритании "Дома для Украины" предлагает британцам стать спонсором для оформления украинскими беженцам гуманитарной визы и временно предоставить жилье на срок не менее шести месяцев в обмен на ежемесячно выплачиваемое из бюджета пособие в размере 350 фунтов в первый год с запуска программы в марте 2022-го и 500 фунтов в следующие 12 месяцев. Как отметили авторы доклада, финансирование спонсоров программы, по которой более 130 тысяч человек получили временное жилье, должно закончиться в марте следующего года — за год до окончания срока действия виз первых прибывших украинских беженцев."То есть если принимающие лица не будут готовы принять украинцев без этих выплат или Министерство по социально-экономическому развитию не продлит благодарственные выплаты на третий год, потребуются другие решения по размещению", — сказано в тексте. Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации в постсоветской республике. Визы по семейной схеме для беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам.Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. Согласно Национальному финансово-контрольному управлению Великобритании (NAO), правительство уже выделило на программу 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, число британцев, подавших заявку на участие в программе, составляет почти 74 тысячи человек.

https://ria.ru/20231004/opros-1900332310.html

https://ria.ru/20231006/bezhentsy-1900842777.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, украина