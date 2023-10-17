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Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице - РИА Новости, 17.10.2023
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11:19 17.10.2023 (обновлено: 15:34 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/bezhentsy-1903271667.html
Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице
Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице - РИА Новости, 17.10.2023
Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице
Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев по программе "Дома для Украины", могут остаться без жилья, следует из доклада,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:19
2023-10-17T15:34
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев по программе "Дома для Украины", могут остаться без жилья, следует из доклада, опубликованного Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании (NAO). &quot;По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать&quot;, — говорится в документе.Правительственная программа Великобритании "Дома для Украины" предлагает британцам стать спонсором для оформления украинскими беженцам гуманитарной визы и временно предоставить жилье на срок не менее шести месяцев в обмен на ежемесячно выплачиваемое из бюджета пособие в размере 350 фунтов в первый год с запуска программы в марте 2022-го и 500 фунтов в следующие 12 месяцев. Как отметили авторы доклада, финансирование спонсоров программы, по которой более 130 тысяч человек получили временное жилье, должно закончиться в марте следующего года — за год до окончания срока действия виз первых прибывших украинских беженцев."То есть если принимающие лица не будут готовы принять украинцев без этих выплат или Министерство по социально-экономическому развитию не продлит благодарственные выплаты на третий год, потребуются другие решения по размещению", — сказано в тексте. Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации в постсоветской республике. Визы по семейной схеме для беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам.Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. Согласно Национальному финансово-контрольному управлению Великобритании (NAO), правительство уже выделило на программу 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, число британцев, подавших заявку на участие в программе, составляет почти 74 тысячи человек.
https://ria.ru/20231004/opros-1900332310.html
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице

Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют потерять жилье без финансирования

© AP Photo / Frank AugsteinДевушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев по программе "Дома для Украины", могут остаться без жилья, следует из доклада, опубликованного Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании (NAO).
«

"По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать", — говорится в документе.

Правительственная программа Великобритании "Дома для Украины" предлагает британцам стать спонсором для оформления украинскими беженцам гуманитарной визы и временно предоставить жилье на срок не менее шести месяцев в обмен на ежемесячно выплачиваемое из бюджета пособие в размере 350 фунтов в первый год с запуска программы в марте 2022-го и 500 фунтов в следующие 12 месяцев.
Как отметили авторы доклада, финансирование спонсоров программы, по которой более 130 тысяч человек получили временное жилье, должно закончиться в марте следующего года — за год до окончания срока действия виз первых прибывших украинских беженцев.
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"То есть если принимающие лица не будут готовы принять украинцев без этих выплат или Министерство по социально-экономическому развитию не продлит благодарственные выплаты на третий год, потребуются другие решения по размещению", — сказано в тексте.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации в постсоветской республике. Визы по семейной схеме для беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам.
Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. Согласно Национальному финансово-контрольному управлению Великобритании (NAO), правительство уже выделило на программу 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, число британцев, подавших заявку на участие в программе, составляет почти 74 тысячи человек.
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