https://ria.ru/20231017/bezhentsy-1903271667.html
Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице
Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице - РИА Новости, 17.10.2023
Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице
Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев по программе "Дома для Украины", могут остаться без жилья, следует из доклада,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:19
2023-10-17T11:19
2023-10-17T15:34
в мире
великобритания
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868819714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb31a628c88440d178bcb17eb10adb1e.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев по программе "Дома для Украины", могут остаться без жилья, следует из доклада, опубликованного Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании (NAO). "По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать", — говорится в документе.Правительственная программа Великобритании "Дома для Украины" предлагает британцам стать спонсором для оформления украинскими беженцам гуманитарной визы и временно предоставить жилье на срок не менее шести месяцев в обмен на ежемесячно выплачиваемое из бюджета пособие в размере 350 фунтов в первый год с запуска программы в марте 2022-го и 500 фунтов в следующие 12 месяцев. Как отметили авторы доклада, финансирование спонсоров программы, по которой более 130 тысяч человек получили временное жилье, должно закончиться в марте следующего года — за год до окончания срока действия виз первых прибывших украинских беженцев."То есть если принимающие лица не будут готовы принять украинцев без этих выплат или Министерство по социально-экономическому развитию не продлит благодарственные выплаты на третий год, потребуются другие решения по размещению", — сказано в тексте. Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации в постсоветской республике. Визы по семейной схеме для беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам.Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. Согласно Национальному финансово-контрольному управлению Великобритании (NAO), правительство уже выделило на программу 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, число британцев, подавших заявку на участие в программе, составляет почти 74 тысячи человек.
https://ria.ru/20231004/opros-1900332310.html
https://ria.ru/20231006/bezhentsy-1900842777.html
великобритания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868819714_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c930286d9de8e6cb28a6fb66cf05588f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют оказаться на улице
Тысячи украинских беженцев в Британии рискуют потерять жилье без финансирования
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тысячи украинцев, проживающих в Великобритании в качестве беженцев по программе "Дома для Украины", могут остаться без жилья, следует из доклада, опубликованного Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании (NAO).
«
"По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать", — говорится в документе.
Правительственная программа Великобритании "Дома для Украины" предлагает британцам стать спонсором для оформления украинскими беженцам гуманитарной визы и временно предоставить жилье на срок не менее шести месяцев в обмен на ежемесячно выплачиваемое из бюджета пособие в размере 350 фунтов в первый год с запуска программы в марте 2022-го и 500 фунтов в следующие 12 месяцев.
Как отметили авторы доклада, финансирование спонсоров программы, по которой более 130 тысяч человек получили временное жилье, должно закончиться в марте следующего года — за год до окончания срока действия виз первых прибывших украинских беженцев.
Опрос показал, что поляки не хотят помогать украинским беженцам материально
"То есть если принимающие лица не будут готовы принять украинцев без этих выплат или Министерство по социально-экономическому развитию не продлит благодарственные выплаты на третий год, потребуются другие решения по размещению", — сказано в тексте.
Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне ситуации в постсоветской республике. Визы по семейной схеме для беженцев бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам.
Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме. Согласно Национальному финансово-контрольному управлению Великобритании (NAO), правительство уже выделило на программу 2,1 миллиарда фунтов стерлингов, число британцев, подавших заявку на участие в программе, составляет почти 74 тысячи человек.
В Словакии указали на возмутительный факт об украинских беженцах