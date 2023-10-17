https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903463938.html

ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области - РИА Новости, 17.10.2023

ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T21:33

2023-10-17T21:33

2023-10-17T21:33

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231017/kater-1903462154.html

белгородский район

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белгородский район, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков