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ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области - РИА Новости, 17.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:33 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/bespilotnik-1903463938.html
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области - РИА Новости, 17.10.2023
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:33
2023-10-17T21:33
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231017/kater-1903462154.html
белгородский район
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белгородский район, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Тор-М1"
Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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