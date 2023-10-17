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ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области - РИА Новости, 17.10.2023
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:33
2023-10-17T21:33
2023-10-17T21:33
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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белгородский район, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков
ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области