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Рогов сообщил, что в Бердянске нашли кассеты от ракет ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/berdyansk-1903415027.html
Рогов сообщил, что в Бердянске нашли кассеты от ракет ATACMS
Рогов сообщил, что в Бердянске нашли кассеты от ракет ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023
Рогов сообщил, что в Бердянске нашли кассеты от ракет ATACMS
Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:41
2023-10-17T17:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
бердянск
вооруженные силы украины
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики в Запорожской области получили американские ракеты ATACMS", - сказал Рогов. По его словам, минувшей ночью украинские войска, предварительно, нанесли комбинированный удар, используя ATACMS и GLSDB, по Бердянску в Запорожской области. "По предварительным данным, в Бердянске после ночных ударов боевиков ВСУ обнаружены кассетные боеприпасы М74 от баллистических ракет ATACMS. По официальной версии, переговоры о передаче ракет только идут, но случившееся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах - очередная показуха и шоу, а точнее - операция информационного прикрытия и легализации поставок", - рассказал Рогов. Во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231009/atacms-1901593673.html
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
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россия
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безопасность, россия, украина, бердянск, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Бердянск, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил, что в Бердянске нашли кассеты от ракет ATACMS

Рогов: после удара по Бердянску обнаружились кассетные боеприпасы от ATACMS

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкБердянск
Бердянск - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украинские боевики в Запорожской области получили американские ракеты ATACMS", - сказал Рогов. По его словам, минувшей ночью украинские войска, предварительно, нанесли комбинированный удар, используя ATACMS и GLSDB, по Бердянску в Запорожской области.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
СМИ: Байден в сентябре утвердил передачу Украине ракет ATACMS
9 октября, 19:02
"По предварительным данным, в Бердянске после ночных ударов боевиков ВСУ обнаружены кассетные боеприпасы М74 от баллистических ракет ATACMS. По официальной версии, переговоры о передаче ракет только идут, но случившееся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах - очередная показуха и шоу, а точнее - операция информационного прикрытия и легализации поставок", - рассказал Рогов.
Во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
"Это опасное оружие". На что пошел Вашингтон ради Киева
26 сентября, 08:00
Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
"Справиться с этим будет сложно". Киев нашел альтернативу "контрнаступу"
4 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаБердянскВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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