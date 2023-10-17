https://ria.ru/20231017/berdyansk-1903415027.html

Рогов сообщил, что в Бердянске нашли кассеты от ракет ATACMS

Рогов сообщил, что в Бердянске нашли кассеты от ракет ATACMS - РИА Новости, 17.10.2023

Рогов сообщил, что в Бердянске нашли кассеты от ракет ATACMS

Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:41

2023-10-17T17:41

2023-10-17T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Украинские боевики в Запорожской области получили американские ракеты ATACMS", - сказал Рогов. По его словам, минувшей ночью украинские войска, предварительно, нанесли комбинированный удар, используя ATACMS и GLSDB, по Бердянску в Запорожской области. "По предварительным данным, в Бердянске после ночных ударов боевиков ВСУ обнаружены кассетные боеприпасы М74 от баллистических ракет ATACMS. По официальной версии, переговоры о передаче ракет только идут, но случившееся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах - очередная показуха и шоу, а точнее - операция информационного прикрытия и легализации поставок", - рассказал Рогов. Во вторник депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Ранее в октябре шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока нечего объявить о возможности передать Киеву ракеты ATACMS. При этом американский журнал New Yorker утверждал, что президент США Джо Байден еще в сентябре утвердил передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS. Официально о поставках комплексов дальностью порядка 300 километров американцы пока не объявляли, а сам Байден на соответствующий вопрос сказал, что в Белом доме "проработали" все просьбы Владимира Зеленского. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231009/atacms-1901593673.html

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

https://ria.ru/20231004/svo-1900211723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, бердянск, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр