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В США заметили тревожную деталь в состоянии Байдена - РИА Новости, 17.10.2023
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05:29 17.10.2023 (обновлено: 05:31 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/bayden-1903224351.html
В США заметили тревожную деталь в состоянии Байдена
В США заметили тревожную деталь в состоянии Байдена - РИА Новости, 17.10.2023
В США заметили тревожную деталь в состоянии Байдена
Ведущий CBS Скотт Пелли, побеседовавший с президентом США Джо Байденом о конфликте между Израилем и ХАМАС, увидел признаки "усталости" главы Белого дома от... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T05:29
2023-10-17T05:31
в мире
израиль
сша
украина
джо байден
энтони блинкен
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ведущий CBS Скотт Пелли, побеседовавший с президентом США Джо Байденом о конфликте между Израилем и ХАМАС, увидел признаки "усталости" главы Белого дома от конфликтов в Израиле и на Украине, на это обратил внимание телеканал Fox News.В опубликованной CBS стенограмме интервью включены несколько ремарок с комментариями Пелли, в одной из них он указывает, что прошлая неделя была "тяжелой", и "мы видели это по нему (Байдену. – ред.)".Кроме того, журналист замечает, что во время беседы с президентом госсекретарь США Энтони Блинкен находился в Израиле, а глава Пентагона присутствовал на заседании НАТО по Украине. "Старейший президент Америки, казалось, устал руководить всем этим. Но он очень четко понимал, за что он выступает и как его политика, по его мнению, поможет Америке пройти через это", - пафосно написал Пелли.Как отмечает Fox News, преклонный возраст Байдена, которому осенью исполнится 81 год, вызывает беспокойство среди стратегов Демпартии и обозревателей СМИ. Кроме того, некоторые соцопросы указывают и на общую тревогу избирателей по поводу возраста Байдена: согласно октябрьскому опросу Монмутского университета, 76% избирателей согласились с тем, что нынешний глава Белого дома "слишком стар", чтобы баллотироваться на еще один срок.
https://ria.ru/20231016/bayden-1903064110.html
израиль
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в мире, израиль, сша, украина, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша, нато, хамас
В мире, Израиль, США, Украина, Джо Байден, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, НАТО, ХАМАС
В США заметили тревожную деталь в состоянии Байдена

Бравший интервью у Байдена журналист увидел у него признаки усталости

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Ведущий CBS Скотт Пелли, побеседовавший с президентом США Джо Байденом о конфликте между Израилем и ХАМАС, увидел признаки "усталости" главы Белого дома от конфликтов в Израиле и на Украине, на это обратил внимание телеканал Fox News.
В опубликованной CBS стенограмме интервью включены несколько ремарок с комментариями Пелли, в одной из них он указывает, что прошлая неделя была "тяжелой", и "мы видели это по нему (Байдену. – ред.)".
Кроме того, журналист замечает, что во время беседы с президентом госсекретарь США Энтони Блинкен находился в Израиле, а глава Пентагона присутствовал на заседании НАТО по Украине. "Старейший президент Америки, казалось, устал руководить всем этим. Но он очень четко понимал, за что он выступает и как его политика, по его мнению, поможет Америке пройти через это", - пафосно написал Пелли.
Как отмечает Fox News, преклонный возраст Байдена, которому осенью исполнится 81 год, вызывает беспокойство среди стратегов Демпартии и обозревателей СМИ. Кроме того, некоторые соцопросы указывают и на общую тревогу избирателей по поводу возраста Байдена: согласно октябрьскому опросу Монмутского университета, 76% избирателей согласились с тем, что нынешний глава Белого дома "слишком стар", чтобы баллотироваться на еще один срок.
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В миреИзраильСШАУкраинаДжо БайденЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАНАТОХАМАС
 
 
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