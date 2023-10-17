https://ria.ru/20231017/bayden-1903220500.html

США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль

США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023

США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль

США уверены в безопасности поездки Байдена в Израиль, иначе визит бы не состоялся - Белый дом РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:49

2023-10-17T03:49

2023-10-17T03:49

сша

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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РИА Новости. США уверены в безопасности поездки Байдена в Израиль, иначе визит бы не состоялся - Белый дом

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире