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США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль
США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль
США уверены в безопасности поездки Байдена в Израиль, иначе визит бы не состоялся - Белый дом РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:49
2023-10-17T03:49
2023-10-17T03:49
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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РИА Новости. США уверены в безопасности поездки Байдена в Израиль, иначе визит бы не состоялся - Белый дом
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сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль
Белый дом: Вашингтон уверен в безопасности поездки Байдена в Израиль