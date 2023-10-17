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США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
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США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль
США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль - РИА Новости, 17.10.2023
США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль
США уверены в безопасности поездки Байдена в Израиль, иначе визит бы не состоялся - Белый дом РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:49
2023-10-17T03:49
сша
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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РИА Новости. США уверены в безопасности поездки Байдена в Израиль, иначе визит бы не состоялся - Белый дом
сша
израиль
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сша, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
США выразили уверенность в безопасности поездки Байдена в Израиль

Белый дом: Вашингтон уверен в безопасности поездки Байдена в Израиль

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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РИА Новости. США уверены в безопасности поездки Байдена в Израиль, иначе визит бы не состоялся - Белый дом
 
СШАИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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