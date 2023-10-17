https://ria.ru/20231017/bayden-1903213094.html

Байден может на этой неделе посетить Израиль, пишут СМИ

Байден может на этой неделе посетить Израиль, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023

Байден может на этой неделе посетить Израиль, пишут СМИ

Президент США Джо Байден всерьез обдумывает возможность визита в Израиль, который может состояться уже на текущей неделе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T01:16

2023-10-17T01:16

2023-10-17T01:16

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден всерьез обдумывает возможность визита в Израиль, который может состояться уже на текущей неделе, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на американских чиновников. "Президент Джо Байден всерьез обдумывает поездку в Израиль, самое раннее на этой неделе", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, в настоящее время уже ведется планирование визита, в том числе программа на территории Израиля. В понедельник координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о том, что Байден получил приглашение посетить Израиль, но визита пока не анонсирует. По данным израильских СМИ, Байден может приехать в Израиль в среду. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, до 199 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/obsuzhdenie-1902846680.html

https://ria.ru/20231017/ssha-1903211077.html

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