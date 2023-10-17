https://ria.ru/20231017/balitskiy-1903342062.html

Балицкий обозначил время комендантского часа в Запорожской области

Балицкий обозначил время комендантского часа в Запорожской области - РИА Новости, 17.10.2023

Балицкий обозначил время комендантского часа в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале обозначил временные рамки действующего в регионе комендантского часа. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:13

2023-10-17T15:13

2023-10-17T15:13

запорожская область

мелитополь

бердянск

евгений балицкий

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале обозначил временные рамки действующего в регионе комендантского часа. "В связи с распространяемой информацией о якобы изменении времени комендантского часа на территории Запорожской области. На сегодняшний день в регионе действует такой режим комендантского часа: с 22:30 до 05:00 в Мелитопольском территориальном образовании, Акимовском, Бердянском, Веселовском, Приазовском, Приморском и Черниговском районах", - написал Балицкий. При этом, его его словам, в Энергодаре комендантский час действует с 21:00 до 5:00, в Васильевке и Васильевском районе - с 21:30 до 5:00. При этом Балицкий подчеркнул, что действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 от Мелитополя до границы с ДНР, и на автомобильную дорогу М-18 до Херсонской области. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20231017/pvo-1903249770.html

https://ria.ru/20231015/spetsoperatsiya-1902889897.html

запорожская область

мелитополь

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, мелитополь, бердянск, евгений балицкий, общество