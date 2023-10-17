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В Сочи открылся Международный конкурс "Молодой балет мира" - РИА Новости, 17.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:21 17.10.2023 (обновлено: 11:22 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/balet-1903272126.html
В Сочи открылся Международный конкурс "Молодой балет мира"
В Сочи открылся Международный конкурс "Молодой балет мира" - РИА Новости, 17.10.2023
В Сочи открылся Международный конкурс "Молодой балет мира"
IX Международный конкурс советского и российского хореографа Юрия Григоровича "Молодой балет мира" в девятый раз торжественно открылся на сцене Зимнего театра в РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:21
2023-10-17T11:22
культура
сочи
великобритания
япония
юрий григорович
московская государственная академия хореографии
балет
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СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. IX Международный конкурс советского и российского хореографа Юрия Григоровича "Молодой балет мира" в девятый раз торжественно открылся на сцене Зимнего театра в Сочи, в нем принимают участие артисты из семи стран, включая Россию, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии показали постановку Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, созданной по мотивам романа "Ромео и Джульетта". Первый день посвящен торжественному концерту, а с 17 по 22 октября зрители смогут увидеть работы конкурсантов, выступающих со своими номерами в Зимнем театре. По словам генерального директора Международной федерации балетных конкурсов Сергея Усанова, на форум заявились участники из 75 стран, но отобрать пришлось только 50, разделив их на младшие (до 19 лет) и старшие группы (до 28 лет). Балет на сцене Зимнего в Сочи покажут артисты из Великобритании, Японии, Южной Кореи, республик Армения, Беларусь, Казахстан, России. Вход на выступления конкурсантов в Зимний театр будет свободным, студенты, желающие посмотреть балет, также могут воспользоваться "Пушкинской картой".Конкурс "Молодой балет мира – 2023" посвящен 250-летнему юбилею Московской государственной академии хореографии. Впервые конкурс провели в 2006 году, его программу и формат разработал народный артист СССР, балетмейстер Юрий Григорович. Главной целью конкурса является поиск молодых талантов и сохранение традиций народно-сценического танца.
https://ria.ru/20231016/teatr-1903080355.html
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сочи, великобритания, япония, юрий григорович, московская государственная академия хореографии, балет
Культура, Сочи, Великобритания, Япония, Юрий Григорович, Московская государственная академия хореографии, Балет
В Сочи открылся Международный конкурс "Молодой балет мира"

Девятый Международный конкурс Григоровича "Молодой балет мира" открылся в Сочи

© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"Балет "Анна Каренина"
Балет Анна Каренина
© Фото предоставлено пресс-службой Театрального фестиваля "Толстой"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. IX Международный конкурс советского и российского хореографа Юрия Григоровича "Молодой балет мира" в девятый раз торжественно открылся на сцене Зимнего театра в Сочи, в нем принимают участие артисты из семи стран, включая Россию, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии показали постановку Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, созданной по мотивам романа "Ромео и Джульетта". Первый день посвящен торжественному концерту, а с 17 по 22 октября зрители смогут увидеть работы конкурсантов, выступающих со своими номерами в Зимнем театре.
По словам генерального директора Международной федерации балетных конкурсов Сергея Усанова, на форум заявились участники из 75 стран, но отобрать пришлось только 50, разделив их на младшие (до 19 лет) и старшие группы (до 28 лет).
Балет на сцене Зимнего в Сочи покажут артисты из Великобритании, Японии, Южной Кореи, республик Армения, Беларусь, Казахстан, России.
Вход на выступления конкурсантов в Зимний театр будет свободным, студенты, желающие посмотреть балет, также могут воспользоваться "Пушкинской картой".
Конкурс "Молодой балет мира – 2023" посвящен 250-летнему юбилею Московской государственной академии хореографии. Впервые конкурс провели в 2006 году, его программу и формат разработал народный артист СССР, балетмейстер Юрий Григорович. Главной целью конкурса является поиск молодых талантов и сохранение традиций народно-сценического танца.
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КультураСочиВеликобританияЯпонияЮрий ГригоровичМосковская государственная академия хореографииБалет
 
 
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