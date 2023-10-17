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Китайский Livan рассматривает возможность выхода на российский рынок - РИА Новости, 17.10.2023
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19:25 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/avtomobili-1903445584.html
Китайский Livan рассматривает возможность выхода на российский рынок
Китайский Livan рассматривает возможность выхода на российский рынок - РИА Новости, 17.10.2023
Китайский Livan рассматривает возможность выхода на российский рынок
Китайский Livan рассматривает возможность начала производства автомобилей бренда в России, обсуждает это c российскими заводами, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:25
2023-10-17T19:25
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Китайский Livan рассматривает возможность начала производства автомобилей бренда в России, обсуждает это c российскими заводами, сообщил журналистам исполнительный директор автокомпании в РФ - "Ливэн Моторс Рус" Кун Шуай. "Мы сейчас очень плотно работаем с разными источниками и разговариваем на эту тему. Обсуждаем. Мы - российская команда - с разными источниками в российских заводах", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном производстве машин бренда в РФ. При этом подробностей - о каких именно заводах идёт речь и когда такой проект может быть запущен - топ-менеджер не раскрыл. Сейчас на российском авторынке представлена одна модель бренда - Livan X PRO, с сегодняшнего дня открыт предзаказ на две новых модели: X6 PRO и S6 PRO. В целом в планах компании на 2023 год продать 7 тысяч автомобилей в РФ. Livan принадлежит совместному предприятию Geely Auto и Lifan Technology, которое было основано в 2022 году.
https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html
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экономика, россия, технологии
Экономика, Россия, Технологии
Китайский Livan рассматривает возможность выхода на российский рынок

Китайский Livan рассматривает возможность производства автомобилей бренда в РФ

CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner (cropped) / Livan 7Китайский автомобиль "Livan 7"
Китайский автомобиль Livan 7 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
CC BY-SA 4.0 / JustAnotherCarDesigner (cropped) / Livan 7
Китайский автомобиль "Livan 7". Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Китайский Livan рассматривает возможность начала производства автомобилей бренда в России, обсуждает это c российскими заводами, сообщил журналистам исполнительный директор автокомпании в РФ - "Ливэн Моторс Рус" Кун Шуай.
«
"Мы сейчас очень плотно работаем с разными источниками и разговариваем на эту тему. Обсуждаем. Мы - российская команда - с разными источниками в российских заводах", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном производстве машин бренда в РФ. При этом подробностей - о каких именно заводах идёт речь и когда такой проект может быть запущен - топ-менеджер не раскрыл.
Сейчас на российском авторынке представлена одна модель бренда - Livan X PRO, с сегодняшнего дня открыт предзаказ на две новых модели: X6 PRO и S6 PRO. В целом в планах компании на 2023 год продать 7 тысяч автомобилей в РФ.
Livan принадлежит совместному предприятию Geely Auto и Lifan Technology, которое было основано в 2022 году.
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