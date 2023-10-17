https://ria.ru/20231017/avtomobili-1903445584.html

Китайский Livan рассматривает возможность выхода на российский рынок

Китайский Livan рассматривает возможность выхода на российский рынок - РИА Новости, 17.10.2023

Китайский Livan рассматривает возможность выхода на российский рынок

Китайский Livan рассматривает возможность начала производства автомобилей бренда в России, обсуждает это c российскими заводами, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:25

2023-10-17T19:25

2023-10-17T19:25

экономика

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903445097_0:330:2730:1866_1920x0_80_0_0_1a8dbc009714cb19532dd210bd6616bc.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Китайский Livan рассматривает возможность начала производства автомобилей бренда в России, обсуждает это c российскими заводами, сообщил журналистам исполнительный директор автокомпании в РФ - "Ливэн Моторс Рус" Кун Шуай. "Мы сейчас очень плотно работаем с разными источниками и разговариваем на эту тему. Обсуждаем. Мы - российская команда - с разными источниками в российских заводах", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном производстве машин бренда в РФ. При этом подробностей - о каких именно заводах идёт речь и когда такой проект может быть запущен - топ-менеджер не раскрыл. Сейчас на российском авторынке представлена одна модель бренда - Livan X PRO, с сегодняшнего дня открыт предзаказ на две новых модели: X6 PRO и S6 PRO. В целом в планах компании на 2023 год продать 7 тысяч автомобилей в РФ. Livan принадлежит совместному предприятию Geely Auto и Lifan Technology, которое было основано в 2022 году.

https://ria.ru/20230905/avtomobili-1894217376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, технологии