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Самолет из Стамбула улетел в Домодедово вместо Казани из-за ветра - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
16:27 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/aviareysy-1903361038.html
Самолет из Стамбула улетел в Домодедово вместо Казани из-за ветра
Самолет из Стамбула улетел в Домодедово вместо Казани из-за ветра - РИА Новости, 17.10.2023
Самолет из Стамбула улетел в Домодедово вместо Казани из-за ветра
Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Казань, не смог приземлиться из-за сильного ветра и улетел на запасной аэродром в Домодедово, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:27
2023-10-17T16:27
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Казань, не смог приземлиться из-за сильного ветра и улетел на запасной аэродром в Домодедово, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин. Во вторник в Татарстане объявлено штормовое предупреждение – порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду. "Рейс PC 370, следовавший в Казань из Стамбула, ушел на запасной аэродром в Москву ("Домодедово") по метеоусловиям аэропорта Казань – порывы ветра до 20 метров в секунду", – сказал Гатауллин. Кроме того, по его информации, следовавший из Домодедово в Нижний Новгород рейс сел на запасной аэродром в Казани по причине неблагоприятных метеоусловий в Нижнем Новгороде. Во вторник в Нижегородской области начался сильный снегопад, сопровождающийся сильным ветром. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, из-за неблагоприятных погодных условий два рейса (из Санкт-Петербурга и Антальи) были направлены на запасные аэродромы в Казань и Самару.
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Самолет из Стамбула улетел в Домодедово вместо Казани из-за ветра

Аэропорт: рейс из Стамбула ушел в Домодедово вместо Казани из-за сильного ветра

© РИА Новости / Максим БогодвидСамолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Казань, не смог приземлиться из-за сильного ветра и улетел на запасной аэродром в Домодедово, сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Казань Адель Гатауллин.
Во вторник в Татарстане объявлено штормовое предупреждение – порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду.
"Рейс PC 370, следовавший в Казань из Стамбула, ушел на запасной аэродром в Москву ("Домодедово") по метеоусловиям аэропорта Казань – порывы ветра до 20 метров в секунду", – сказал Гатауллин.
Кроме того, по его информации, следовавший из Домодедово в Нижний Новгород рейс сел на запасной аэродром в Казани по причине неблагоприятных метеоусловий в Нижнем Новгороде.
Во вторник в Нижегородской области начался сильный снегопад, сопровождающийся сильным ветром. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, из-за неблагоприятных погодных условий два рейса (из Санкт-Петербурга и Антальи) были направлены на запасные аэродромы в Казань и Самару.
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