https://ria.ru/20231017/ataki-1903324184.html

На Краснолиманском направлении ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ

На Краснолиманском направлении ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023

На Краснолиманском направлении ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 115 военнослужащих, российскими подразделениями отражены две атаки противника, сообщили во... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:14

2023-10-17T14:14

2023-10-17T14:25

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 115 военнослужащих, российскими подразделениями отражены две атаки противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержки армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ. Также поражены личный состав и техника 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино ЛНР."Потери противника составили до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20231017/poteri-1903326843.html

россия

украина

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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, луганская народная республика