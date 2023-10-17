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На Краснолиманском направлении ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 17.10.2023 (обновлено: 14:25 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/ataki-1903324184.html
На Краснолиманском направлении ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ
На Краснолиманском направлении ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
На Краснолиманском направлении ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 115 военнослужащих, российскими подразделениями отражены две атаки противника, сообщили во... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:14
2023-10-17T14:25
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
луганская народная республика
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 115 военнослужащих, российскими подразделениями отражены две атаки противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержки армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ. Также поражены личный состав и техника 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино ЛНР."Потери противника составили до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20231017/poteri-1903326843.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Луганская Народная Республика
На Краснолиманском направлении ВС России отразили атаки штурмовых групп ВСУ

МО: на Краснолиманском направлении ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 115 военнослужащих, российскими подразделениями отражены две атаки противника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержки армейской авиации и артиллерии отразила две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ. Также поражены личный состав и техника 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино ЛНР.
«
"Потери противника составили до 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены два орудия Д-20 и гаубица "Мста-Б", - уточнили в министерстве.
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Запорожском направлении
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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