СМИ узнали, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США отправили Украине версию ракет ATACMS с дальностью около 160 километров, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника."Американский чиновник, знакомый с версией поставленных Украине ATACMS, сказал, что их дальность — около 100 миль. Другие версии оружия могут достигать целей на удалении 190 миль", — говорится в публикации.В свою очередь, агентство Associated Press сообщило, что США передали Украине менее дюжины этих боеприпасов.Ранее сегодня газета The Wall Street Journal сообщила, что несколько американских дальнобойных ракет ATACMS тайно привезли на Украину. Как отмечалось в статье, администрация президента США Джо Байдена передумала и решила поставить Киеву эти снаряды из-за медленного контрнаступления ВСУ. По данным телеканала CNN, боеприпасы передали тайно, чтобы Россия "не успела переместить оборудование и вооружения за пределы их досягаемости".Газета The New York Times сообщила, что поставленные ракеты оснащены кассетными боеприпасами.Сегодня днем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что ATACMS уже находятся на Украине. По его словам, их использовали при попытке удара по Бердянску в Запорожской области. Позже эту информацию подтвердил сенатор от региона Дмитрий Рогозин. Он опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS. Рогозин подчеркнул, что каждый такой снаряд несет кассетную боевую часть. Она, в свою очередь, "нашпигована" 275 боевыми элементами М74.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нанесение Киевом удара ракетой ATACMS с кассетным боеприпасом, подчеркнул, что организация выступает против применения таких снарядов.Киев с прошлого года просил Вашингтон передать эти ракеты. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, такое оружие теоретически позволило бы ВСУ попытаться нанести удары вглубь российской территории, а это означает прямое втягивание Вашингтона в военное противостояние с Москвой.

