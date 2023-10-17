https://ria.ru/20231017/ashkelon-1903327210.html
В Ашкелоне вновь прозвучали сирены
В Ашкелоне вновь прозвучали сирены - РИА Новости, 17.10.2023
В Ашкелоне вновь прозвучали сирены
Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:19
2023-10-17T14:19
2023-10-17T14:29
ашкелон
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Сирены, предупреждающие об угрозе ракетных обстрелов, прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Сирены прозвучали в городе Ашкелон", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.Ашкелон расположен примерно в 60 километрах от Тель-Авива, там проживают более 140 тысяч человек.
https://ria.ru/20231017/izrail-1903315437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ашкелон, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Ашкелон, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Ашкелоне вновь прозвучали сирены
В Ашкелоне вновь прозвучали сирены воздушной тревоги