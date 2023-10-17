https://ria.ru/20231017/artilleriya-1903233031.html

ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии

ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии - РИА Новости, 17.10.2023

ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии

Правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу использовать все резервы для наращивания производства артиллерии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:33

2023-10-17T08:33

2023-10-17T10:56

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу использовать все резервы для наращивания производства артиллерии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО."Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", — сказал глава Минобороны.Он напомнил, что военное ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.В условиях СВО необходимо быстро пополнять запасы вооружений, подчеркнул Шойгу. Это напрямую зависит от способности оборонки нарастить выпуск и минимизировать сроки поставок в войска.Как сообщал министр обороны в середине августа на Московской конференции по международной безопасности, Россия в сжатые сроки кратно увеличила производство ракетно-артиллерийского вооружения, бронетехники и беспилотников.

https://ria.ru/20231006/opk-1900851378.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу