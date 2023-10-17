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ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии - РИА Новости, 17.10.2023
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08:33 17.10.2023 (обновлено: 10:56 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/artilleriya-1903233031.html
ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии
ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии - РИА Новости, 17.10.2023
ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии
Правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу использовать все резервы для наращивания производства артиллерии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:33
2023-10-17T10:56
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу использовать все резервы для наращивания производства артиллерии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО."Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", — сказал глава Минобороны.Он напомнил, что военное ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.В условиях СВО необходимо быстро пополнять запасы вооружений, подчеркнул Шойгу. Это напрямую зависит от способности оборонки нарастить выпуск и минимизировать сроки поставок в войска.Как сообщал министр обороны в середине августа на Московской конференции по международной безопасности, Россия в сжатые сроки кратно увеличила производство ракетно-артиллерийского вооружения, бронетехники и беспилотников.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии

Шойгу: оборонка получила право использовать все резервы для выпуска артиллерии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Гиацинт-С в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу использовать все резервы для наращивания производства артиллерии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО.
«
"Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", — сказал глава Минобороны.
Он напомнил, что военное ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.
В условиях СВО необходимо быстро пополнять запасы вооружений, подчеркнул Шойгу. Это напрямую зависит от способности оборонки нарастить выпуск и минимизировать сроки поставок в войска.
Как сообщал министр обороны в середине августа на Московской конференции по международной безопасности, Россия в сжатые сроки кратно увеличила производство ракетно-артиллерийского вооружения, бронетехники и беспилотников.
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