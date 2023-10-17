https://ria.ru/20231017/antibiotiki-1903341782.html

Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков

Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков - РИА Новости, 17.10.2023

Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков

Признаков дефицита антибиотиков, в том числе иностранных, в России нет, лечебная и аптечная сети полностью ими обеспечены, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:13

2023-10-17T15:13

2023-10-17T15:13

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Признаков дефицита антибиотиков, в том числе иностранных, в России нет, лечебная и аптечная сети полностью ими обеспечены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее издание "Московский комсомолец" сообщило о дефиците препаратов иностранного производства на основе амоксициллина и клавулановой кислоты. "Лечебная и аптечная сети в полной мере обеспечены антибиотиками с указанными международными непатентованными наименованиями как российского, так и иностранного производства, признаков их дефицита на рынке нет",- говорится в сообщении. В текущем году в гражданский оборот введено более 24 миллионов упаковок препаратов амоксициллина, что превышает показатели 2021 и 2022 годов, уточнили в пресс-службе. Остатки в лечебных и аптечных организациях, на складах, по данным системы маркировки лекарственных препаратов, составляют более 16 миллионов упаковок. Ввод в гражданский оборот препаратов с международным непатентованным наименованием амоксициллин+клавулоновая кислота с начала года составил свыше 15,7 миллиона упаковок, что превышает показатели 2022 года, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230614/preparaty-1877991888.html

https://ria.ru/20231017/lekarstva-1903334956.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)