https://ria.ru/20231017/antibiotiki-1903341782.html
Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков
Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков - РИА Новости, 17.10.2023
Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков
Признаков дефицита антибиотиков, в том числе иностранных, в России нет, лечебная и аптечная сети полностью ими обеспечены, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:13
2023-10-17T15:13
2023-10-17T15:13
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Признаков дефицита антибиотиков, в том числе иностранных, в России нет, лечебная и аптечная сети полностью ими обеспечены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. Ранее издание "Московский комсомолец" сообщило о дефиците препаратов иностранного производства на основе амоксициллина и клавулановой кислоты. "Лечебная и аптечная сети в полной мере обеспечены антибиотиками с указанными международными непатентованными наименованиями как российского, так и иностранного производства, признаков их дефицита на рынке нет",- говорится в сообщении. В текущем году в гражданский оборот введено более 24 миллионов упаковок препаратов амоксициллина, что превышает показатели 2021 и 2022 годов, уточнили в пресс-службе. Остатки в лечебных и аптечных организациях, на складах, по данным системы маркировки лекарственных препаратов, составляют более 16 миллионов упаковок. Ввод в гражданский оборот препаратов с международным непатентованным наименованием амоксициллин+клавулоновая кислота с начала года составил свыше 15,7 миллиона упаковок, что превышает показатели 2022 года, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20230614/preparaty-1877991888.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков
Росздравнадзор: дефицита антибиотиков, в том числе иностранных, в РФ нет
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Признаков дефицита антибиотиков, в том числе иностранных, в России нет, лечебная и аптечная сети полностью ими обеспечены, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее издание "Московский комсомолец" сообщило о дефиците препаратов иностранного производства на основе амоксициллина и клавулановой кислоты.
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"Лечебная и аптечная сети в полной мере обеспечены антибиотиками с указанными международными непатентованными наименованиями как российского, так и иностранного производства, признаков их дефицита на рынке нет",- говорится в сообщении.
В текущем году в гражданский оборот введено более 24 миллионов упаковок препаратов амоксициллина, что превышает показатели 2021 и 2022 годов, уточнили в пресс-службе. Остатки в лечебных и аптечных организациях, на складах, по данным системы маркировки лекарственных препаратов, составляют более 16 миллионов упаковок.
Ввод в гражданский оборот препаратов с международным непатентованным наименованием амоксициллин+клавулоновая кислота с начала года составил свыше 15,7 миллиона упаковок, что превышает показатели 2022 года, отметили в ведомстве.
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