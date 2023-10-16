https://ria.ru/20231016/zemletryasenie-1903076961.html

У берегов Аляски произошло землетрясение

У берегов Аляски произошло землетрясение - РИА Новости, 16.10.2023

У берегов Аляски произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:28

2023-10-16T15:28

2023-10-16T15:28

в мире

аляска

сша

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает на сайте Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 11.35 по времени UTC (14.35 мск). Очаг залегал на глубине 187,4 километра. Эпицентр подземных толчков находился в 65 километрах к северо-западу от города Адак в штате Аляска. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20231015/zemletryasenie-1902940882.html

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в мире, аляска, сша