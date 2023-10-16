Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 16.10.2023 (обновлено: 19:14 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/zelensky-1903109342.html
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите - РИА Новости, 16.10.2023
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите
Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:29
2023-10-16T19:14
израиль
палестина
сектор газа
владимир зеленский
энтони блинкен
украина
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время, сообщил портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники. "Зеленский, который посетил европейские страны на прошлой неделе, хотел в знак солидарности нанести визит в Израиль вместе с Блинкеном, но Израиль ему отказал", — говорится в публикации.По словам источников, израильская сторона ответила офису украинского президента, что сейчас "неподходящее время" для этого. Однако команду Зеленского заверили, что политика примут в будущем.Энтони Блинкен сегодня прибыл в Иерусалим на встречу с израильскими чиновниками. Предыдущий раз он посещал страну на прошлой неделе. Очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
https://ria.ru/20231015/krizis-1902939649.html
израиль
палестина
сектор газа
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_4a3ad5d7a8ee0c7621ea104c8f123a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, палестина, сектор газа, владимир зеленский, энтони блинкен, украина, сша, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Сектор Газа, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Украина, США, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите

Ynet: Израиль отказал Зеленскому в визите, посчитав его несвоевременным

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время, сообщил портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники.
"Зеленский, который посетил европейские страны на прошлой неделе, хотел в знак солидарности нанести визит в Израиль вместе с Блинкеном, но Израиль ему отказал", — говорится в публикации.
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
США назначили спецпосланника по решению гумкризиса в секторе Газа
15 октября, 20:17
По словам источников, израильская сторона ответила офису украинского президента, что сейчас "неподходящее время" для этого. Однако команду Зеленского заверили, что политика примут в будущем.
Энтони Блинкен сегодня прибыл в Иерусалим на встречу с израильскими чиновниками. Предыдущий раз он посещал страну на прошлой неделе.
Очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
 
ИзраильПалестинаСектор ГазаВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенУкраинаСШАВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала