https://ria.ru/20231016/zelensky-1903109342.html
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите - РИА Новости, 16.10.2023
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите
Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T17:29
2023-10-16T17:29
2023-10-16T19:14
израиль
палестина
сектор газа
владимир зеленский
энтони блинкен
украина
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время, сообщил портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники. "Зеленский, который посетил европейские страны на прошлой неделе, хотел в знак солидарности нанести визит в Израиль вместе с Блинкеном, но Израиль ему отказал", — говорится в публикации.По словам источников, израильская сторона ответила офису украинского президента, что сейчас "неподходящее время" для этого. Однако команду Зеленского заверили, что политика примут в будущем.Энтони Блинкен сегодня прибыл в Иерусалим на встречу с израильскими чиновниками. Предыдущий раз он посещал страну на прошлой неделе. Очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
https://ria.ru/20231015/krizis-1902939649.html
израиль
палестина
сектор газа
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_4a3ad5d7a8ee0c7621ea104c8f123a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, палестина, сектор газа, владимир зеленский, энтони блинкен, украина, сша, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Сектор Газа, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, Украина, США, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите
Ynet: Израиль отказал Зеленскому в визите, посчитав его несвоевременным
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время, сообщил портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники.
"Зеленский, который посетил европейские страны на прошлой неделе, хотел в знак солидарности нанести визит в Израиль вместе с Блинкеном, но Израиль ему отказал", — говорится в публикации.
США назначили спецпосланника по решению гумкризиса в секторе Газа
По словам источников, израильская сторона ответила офису украинского президента, что сейчас "неподходящее время" для этого. Однако команду Зеленского заверили, что политика примут в будущем.
Энтони Блинкен сегодня прибыл в Иерусалим
на встречу с израильскими чиновниками. Предыдущий раз он посещал страну на прошлой неделе.
Очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС
провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.