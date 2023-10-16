https://ria.ru/20231016/zelensky-1903109342.html

СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите

СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ: Израиль отказал Зеленскому в визите

Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T17:29

2023-10-16T17:29

2023-10-16T19:14

израиль

палестина

сектор газа

владимир зеленский

энтони блинкен

украина

сша

в мире

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Израиль отверг идею президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время, сообщил портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники. "Зеленский, который посетил европейские страны на прошлой неделе, хотел в знак солидарности нанести визит в Израиль вместе с Блинкеном, но Израиль ему отказал", — говорится в публикации.По словам источников, израильская сторона ответила офису украинского президента, что сейчас "неподходящее время" для этого. Однако команду Зеленского заверили, что политика примут в будущем.Энтони Блинкен сегодня прибыл в Иерусалим на встречу с израильскими чиновниками. Предыдущий раз он посещал страну на прошлой неделе. Очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ Армия обороны Израиля мобилизовала резервы, и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

https://ria.ru/20231015/krizis-1902939649.html

израиль

палестина

сектор газа

украина

сша

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израиль, палестина, сектор газа, владимир зеленский, энтони блинкен, украина, сша, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году