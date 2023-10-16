Рейтинг@Mail.ru
Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:28 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/zakupki-1903129720.html
Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем
Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем - РИА Новости, 16.10.2023
Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем
Вопрос прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должен находиться под постоянным контролем властей, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:28
2023-10-16T18:28
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
дмитрий артюхов
сергей новиков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895308156_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_7d96ca3f455137735e4e99ff7d5a425f.jpg
САЛЕХАРД, 16 окт — РИА Новости. Вопрос прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должен находиться под постоянным контролем властей, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Такое заявление глава региона сделал в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции, которое прошло в Салехарде. На совещании обсуждали мероприятия по снижению коррупционных рисков в закупках и организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений. "Тема прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должна быть под нашим постоянным контролем. Отдельное внимание важно уделить новым направлениям, на которых Ямал активно работает в последнее время. Это помощь подшефным территориям и ямальским подразделениям, участвующим в спецоперации. Многие решения принимаются быстро, это делается в интересах людей. Важно, чтобы эти процедуры не вызывали у нас вопросов, необходимо постоянно их проверять", — приводятся в сообщении слова Артюхова. О принятых мерах по минимизации коррупционных рисков в ходе государственных закупок доложил директор департамента государственного заказа ЯНАО Евгений Жирнель. С начала года на треть по сравнению с предыдущим периодом снизилось число обоснованных жалоб на ограничение конкуренции при проведении закупок в сфере здравоохранения, поступающих от контрагентов в адрес УФАС по ЯНАО. Пресс-служба отмечает, что в сфере здравоохранения в округе вводится практика проведения совместных закупок типовых товаров разными государственными заказчиками. Мера позволяет получить значительную экономию. Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков сообщил, что объем централизованных закупок медоборудования и транспорта для медучреждений округа ежегодно растет. Исполняющий обязанности прокурора ЯНАО Денис Назаренко рассказал о результатах работы, которую ведомство ведет с целью выявления правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок. Глава региона положительно отметил активную позицию надзорного ведомства. Он поручил окружному департаменту госзаказа совместно с прокуратурой ЯНАО проанализировать качество работы государственных и муниципальных заказчиков, по итогам представить предложения по снижению числа правонарушений, уточняют власти.
https://ria.ru/20231016/konkurs-1903107665.html
https://ria.ru/20231013/profklassy-1902498388.html
ямал
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895308156_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_453cc7f7d94cc754380ce3882f7d2543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, салехард, дмитрий артюхов, сергей новиков
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Дмитрий Артюхов, Сергей Новиков

Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 16 окт — РИА Новости. Вопрос прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должен находиться под постоянным контролем властей, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Такое заявление глава региона сделал в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции, которое прошло в Салехарде. На совещании обсуждали мероприятия по снижению коррупционных рисков в закупках и организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений.
Трое ямальцев вышли в суперфинал пятого сезона конкурса Лидеры России - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Трое ямальцев вышли в суперфинал пятого сезона конкурса "Лидеры России"
Вчера, 17:28
"Тема прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должна быть под нашим постоянным контролем. Отдельное внимание важно уделить новым направлениям, на которых Ямал активно работает в последнее время. Это помощь подшефным территориям и ямальским подразделениям, участвующим в спецоперации. Многие решения принимаются быстро, это делается в интересах людей. Важно, чтобы эти процедуры не вызывали у нас вопросов, необходимо постоянно их проверять", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
О принятых мерах по минимизации коррупционных рисков в ходе государственных закупок доложил директор департамента государственного заказа ЯНАО Евгений Жирнель. С начала года на треть по сравнению с предыдущим периодом снизилось число обоснованных жалоб на ограничение конкуренции при проведении закупок в сфере здравоохранения, поступающих от контрагентов в адрес УФАС по ЯНАО.
Пресс-служба отмечает, что в сфере здравоохранения в округе вводится практика проведения совместных закупок типовых товаров разными государственными заказчиками. Мера позволяет получить значительную экономию. Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков сообщил, что объем централизованных закупок медоборудования и транспорта для медучреждений округа ежегодно растет.
Ученики в медицинском классе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Почти 90 профильных классов создано в школах Ямала
13 октября, 12:35
Исполняющий обязанности прокурора ЯНАО Денис Назаренко рассказал о результатах работы, которую ведомство ведет с целью выявления правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок. Глава региона положительно отметил активную позицию надзорного ведомства. Он поручил окружному департаменту госзаказа совместно с прокуратурой ЯНАО проанализировать качество работы государственных и муниципальных заказчиков, по итогам представить предложения по снижению числа правонарушений, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардДмитрий АртюховСергей Новиков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала