https://ria.ru/20231016/zakupki-1903129720.html

Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем

Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем - РИА Новости, 16.10.2023

Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем

Вопрос прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должен находиться под постоянным контролем властей, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:28

2023-10-16T18:28

2023-10-16T18:28

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

дмитрий артюхов

сергей новиков

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САЛЕХАРД, 16 окт — РИА Новости. Вопрос прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должен находиться под постоянным контролем властей, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Такое заявление глава региона сделал в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции, которое прошло в Салехарде. На совещании обсуждали мероприятия по снижению коррупционных рисков в закупках и организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений. "Тема прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должна быть под нашим постоянным контролем. Отдельное внимание важно уделить новым направлениям, на которых Ямал активно работает в последнее время. Это помощь подшефным территориям и ямальским подразделениям, участвующим в спецоперации. Многие решения принимаются быстро, это делается в интересах людей. Важно, чтобы эти процедуры не вызывали у нас вопросов, необходимо постоянно их проверять", — приводятся в сообщении слова Артюхова. О принятых мерах по минимизации коррупционных рисков в ходе государственных закупок доложил директор департамента государственного заказа ЯНАО Евгений Жирнель. С начала года на треть по сравнению с предыдущим периодом снизилось число обоснованных жалоб на ограничение конкуренции при проведении закупок в сфере здравоохранения, поступающих от контрагентов в адрес УФАС по ЯНАО. Пресс-служба отмечает, что в сфере здравоохранения в округе вводится практика проведения совместных закупок типовых товаров разными государственными заказчиками. Мера позволяет получить значительную экономию. Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков сообщил, что объем централизованных закупок медоборудования и транспорта для медучреждений округа ежегодно растет. Исполняющий обязанности прокурора ЯНАО Денис Назаренко рассказал о результатах работы, которую ведомство ведет с целью выявления правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок. Глава региона положительно отметил активную позицию надзорного ведомства. Он поручил окружному департаменту госзаказа совместно с прокуратурой ЯНАО проанализировать качество работы государственных и муниципальных заказчиков, по итогам представить предложения по снижению числа правонарушений, уточняют власти.

https://ria.ru/20231016/konkurs-1903107665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, салехард, дмитрий артюхов, сергей новиков