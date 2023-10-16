Губернатор ЯНАО: тема прозрачности закупок должна быть под контролем
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
САЛЕХАРД, 16 окт — РИА Новости. Вопрос прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должен находиться под постоянным контролем властей, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Такое заявление глава региона сделал в ходе заседания комиссии по противодействию коррупции, которое прошло в Салехарде. На совещании обсуждали мероприятия по снижению коррупционных рисков в закупках и организацию работы по профилактике коррупционных правонарушений.
"Тема прозрачности закупок и обоснованности государственных трат должна быть под нашим постоянным контролем. Отдельное внимание важно уделить новым направлениям, на которых Ямал активно работает в последнее время. Это помощь подшефным территориям и ямальским подразделениям, участвующим в спецоперации. Многие решения принимаются быстро, это делается в интересах людей. Важно, чтобы эти процедуры не вызывали у нас вопросов, необходимо постоянно их проверять", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
О принятых мерах по минимизации коррупционных рисков в ходе государственных закупок доложил директор департамента государственного заказа ЯНАО Евгений Жирнель. С начала года на треть по сравнению с предыдущим периодом снизилось число обоснованных жалоб на ограничение конкуренции при проведении закупок в сфере здравоохранения, поступающих от контрагентов в адрес УФАС по ЯНАО.
Пресс-служба отмечает, что в сфере здравоохранения в округе вводится практика проведения совместных закупок типовых товаров разными государственными заказчиками. Мера позволяет получить значительную экономию. Директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков сообщил, что объем централизованных закупок медоборудования и транспорта для медучреждений округа ежегодно растет.
Исполняющий обязанности прокурора ЯНАО Денис Назаренко рассказал о результатах работы, которую ведомство ведет с целью выявления правонарушений в сфере государственных и муниципальных закупок. Глава региона положительно отметил активную позицию надзорного ведомства. Он поручил окружному департаменту госзаказа совместно с прокуратурой ЯНАО проанализировать качество работы государственных и муниципальных заказчиков, по итогам представить предложения по снижению числа правонарушений, уточняют власти.