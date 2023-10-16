https://ria.ru/20231016/yaponiya-1903038917.html

В Японии прокомментировали решение России о приостановке импорта рыбы

В Японии прокомментировали решение России о приостановке импорта рыбы - РИА Новости, 16.10.2023

В Японии прокомментировали решение России о приостановке импорта рыбы

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии считает решение России о приостановке импорта японской рыбной продукции... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:55

2023-10-16T12:55

2023-10-16T12:55

япония

россия

китай

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

аэс "фукусима"

в мире

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ТОКИО, 16 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии считает решение России о приостановке импорта японской рыбной продукции "несправедливым и вызывающим сожаление" и требует отмены данного решения, сообщило агентство Киодо. Россельхознадзор на фоне начала сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима", сообщал, что с 16 октября присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, добавляет ведомство. "Это является несправедливым и вызывающим сожаление решением, которое не основывается на научной базе. Мы требуем, чтобы это решение было отозвано", - цитирует агентство представителей японского ведомства. Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.

https://ria.ru/20231016/magate-1902982907.html

https://ria.ru/20230923/fukusima-1898152852.html

япония

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз, аэс "фукусима", в мире