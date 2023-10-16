Рейтинг@Mail.ru
В Японии прокомментировали решение России о приостановке импорта рыбы - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/yaponiya-1903038917.html
В Японии прокомментировали решение России о приостановке импорта рыбы
В Японии прокомментировали решение России о приостановке импорта рыбы - РИА Новости, 16.10.2023
В Японии прокомментировали решение России о приостановке импорта рыбы
Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии считает решение России о приостановке импорта японской рыбной продукции... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:55
2023-10-16T12:55
япония
россия
китай
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
аэс "фукусима"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg
ТОКИО, 16 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии считает решение России о приостановке импорта японской рыбной продукции "несправедливым и вызывающим сожаление" и требует отмены данного решения, сообщило агентство Киодо. Россельхознадзор на фоне начала сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима", сообщал, что с 16 октября присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, добавляет ведомство. "Это является несправедливым и вызывающим сожаление решением, которое не основывается на научной базе. Мы требуем, чтобы это решение было отозвано", - цитирует агентство представителей японского ведомства. Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.
https://ria.ru/20231016/magate-1902982907.html
https://ria.ru/20230923/fukusima-1898152852.html
япония
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09e3bf4a0fb11430db504d5d065b0020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, россия, китай, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз, аэс "фукусима", в мире
Япония, Россия, Китай, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз, АЭС "Фукусима", В мире
В Японии прокомментировали решение России о приостановке импорта рыбы

В Японии назвали решение России о приостановке импорта рыбы несправедливым

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 окт – РИА Новости. Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии считает решение России о приостановке импорта японской рыбной продукции "несправедливым и вызывающим сожаление" и требует отмены данного решения, сообщило агентство Киодо.
Россельхознадзор на фоне начала сброса воды с аварийной японской АЭС "Фукусима", сообщал, что с 16 октября присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора, добавляет ведомство.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Эксперты МАГАТЭ начали сбор проб воды у АЭС "Фукусима-1"
Вчера, 08:32
"Это является несправедливым и вызывающим сожаление решением, которое не основывается на научной базе. Мы требуем, чтобы это решение было отозвано", - цитирует агентство представителей японского ведомства.
Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. С 5 октября начался сброс второй партии воды. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Россия в экспорте японских морепродуктов занимает 0,1%.
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Роспотребнадзор оценил опасность от сброса воды с АЭС "Фукусима"
23 сентября, 03:24
 
ЯпонияРоссияКитайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союзАЭС "Фукусима"В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала