https://ria.ru/20231016/yaponiya-1902971294.html

В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны

В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны - РИА Новости, 16.10.2023

В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны

Скандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T06:54

2023-10-16T06:54

2023-10-16T06:56

в мире

япония

нагасаки (город)

хирокадзу мацуно

военно-морские силы сша

томоми инада

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936533_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_b1fadb491ff622856ab29b4c0381421a.jpg

ТОКИО, 16 окт - РИА Новости. Скандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии. В выходные на митинге в префектуре Нагасаки в городе Сасэбо, где находится база военно-морских сил самообороны Японии и база 7-го флота ВМС США, в поддержку кандидата от правящей Либерально-Демократической партии министр увязал голосование в пользу кандидата от ЛДП с силами самообороны, что многие, прежде всего, в оппозиции восприняли как использование сил самообороны в политических целях. Кихара заявил: "Если вы поддержите кандидата от ЛДП, то таким образом вознаградите силы самообороны и их семьи за тяжкий труд". Высказывание Кихары стало предметом обсуждения в СМИ, а в понедельник было вынесено на пресс-конференцию генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Правительство не комментирует политическую деятельность депутатов, но правительственные организации, включая силы самообороны, являются политически нейтральными и поддержка конкретного кандидата, само собой разумеется, совершенно невозможна", - сказал Мацуно. Это высказывание можно считать скрытой критикой в адрес министра обороны и желанием отмежеваться от скандала на фоне падения до рекордно низкого уровня рейтинга правительства. В 2017 году министр обороны Томоми Инада так же на митинге заявила, что оказывает поддержку кандидату от имени министерства обороны, министра обороны и сил самообороны. В результате разразившегося скандала она была вынуждена отказаться от своих слов и принести извинения, а через месяц подать в отставку.

https://ria.ru/20231016/kndr-1902967143.html

https://ria.ru/20231014/ssha-1902740673.html

япония

нагасаки (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, нагасаки (город), хирокадзу мацуно, военно-морские силы сша, томоми инада