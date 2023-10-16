В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны
В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны Кихара
© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
ТОКИО, 16 окт - РИА Новости. Скандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии.
В выходные на митинге в префектуре Нагасаки в городе Сасэбо, где находится база военно-морских сил самообороны Японии и база 7-го флота ВМС США, в поддержку кандидата от правящей Либерально-Демократической партии министр увязал голосование в пользу кандидата от ЛДП с силами самообороны, что многие, прежде всего, в оппозиции восприняли как использование сил самообороны в политических целях. Кихара заявил: "Если вы поддержите кандидата от ЛДП, то таким образом вознаградите силы самообороны и их семьи за тяжкий труд".
Высказывание Кихары стало предметом обсуждения в СМИ, а в понедельник было вынесено на пресс-конференцию генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Правительство не комментирует политическую деятельность депутатов, но правительственные организации, включая силы самообороны, являются политически нейтральными и поддержка конкретного кандидата, само собой разумеется, совершенно невозможна", - сказал Мацуно. Это высказывание можно считать скрытой критикой в адрес министра обороны и желанием отмежеваться от скандала на фоне падения до рекордно низкого уровня рейтинга правительства.
В 2017 году министр обороны Томоми Инада так же на митинге заявила, что оказывает поддержку кандидату от имени министерства обороны, министра обороны и сил самообороны. В результате разразившегося скандала она была вынуждена отказаться от своих слов и принести извинения, а через месяц подать в отставку.