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В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны - РИА Новости, 16.10.2023
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06:54 16.10.2023 (обновлено: 06:56 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/yaponiya-1902971294.html
В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны
В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны - РИА Новости, 16.10.2023
В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны
Скандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T06:54
2023-10-16T06:56
в мире
япония
нагасаки (город)
хирокадзу мацуно
военно-морские силы сша
томоми инада
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ТОКИО, 16 окт - РИА Новости. Скандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии. В выходные на митинге в префектуре Нагасаки в городе Сасэбо, где находится база военно-морских сил самообороны Японии и база 7-го флота ВМС США, в поддержку кандидата от правящей Либерально-Демократической партии министр увязал голосование в пользу кандидата от ЛДП с силами самообороны, что многие, прежде всего, в оппозиции восприняли как использование сил самообороны в политических целях. Кихара заявил: "Если вы поддержите кандидата от ЛДП, то таким образом вознаградите силы самообороны и их семьи за тяжкий труд". Высказывание Кихары стало предметом обсуждения в СМИ, а в понедельник было вынесено на пресс-конференцию генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Правительство не комментирует политическую деятельность депутатов, но правительственные организации, включая силы самообороны, являются политически нейтральными и поддержка конкретного кандидата, само собой разумеется, совершенно невозможна", - сказал Мацуно. Это высказывание можно считать скрытой критикой в адрес министра обороны и желанием отмежеваться от скандала на фоне падения до рекордно низкого уровня рейтинга правительства. В 2017 году министр обороны Томоми Инада так же на митинге заявила, что оказывает поддержку кандидату от имени министерства обороны, министра обороны и сил самообороны. В результате разразившегося скандала она была вынуждена отказаться от своих слов и принести извинения, а через месяц подать в отставку.
https://ria.ru/20231016/kndr-1902967143.html
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в мире, япония, нагасаки (город), хирокадзу мацуно, военно-морские силы сша, томоми инада
В мире, Япония, Нагасаки (город), Хирокадзу Мацуно, Военно-морские силы США, Томоми Инада
В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны

В Японии разгорается скандал вокруг высказываний министра обороны Кихара

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 16 окт - РИА Новости. Скандал разгорается в Японии вокруг высказываний министра обороны Минору Кихара на митинге в пользу кандидата от правящей Либерально-Демократической партии.
В выходные на митинге в префектуре Нагасаки в городе Сасэбо, где находится база военно-морских сил самообороны Японии и база 7-го флота ВМС США, в поддержку кандидата от правящей Либерально-Демократической партии министр увязал голосование в пользу кандидата от ЛДП с силами самообороны, что многие, прежде всего, в оппозиции восприняли как использование сил самообороны в политических целях. Кихара заявил: "Если вы поддержите кандидата от ЛДП, то таким образом вознаградите силы самообороны и их семьи за тяжкий труд".
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Высказывание Кихары стало предметом обсуждения в СМИ, а в понедельник было вынесено на пресс-конференцию генерального секретаря правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Правительство не комментирует политическую деятельность депутатов, но правительственные организации, включая силы самообороны, являются политически нейтральными и поддержка конкретного кандидата, само собой разумеется, совершенно невозможна", - сказал Мацуно. Это высказывание можно считать скрытой критикой в адрес министра обороны и желанием отмежеваться от скандала на фоне падения до рекордно низкого уровня рейтинга правительства.
В 2017 году министр обороны Томоми Инада так же на митинге заявила, что оказывает поддержку кандидату от имени министерства обороны, министра обороны и сил самообороны. В результате разразившегося скандала она была вынуждена отказаться от своих слов и принести извинения, а через месяц подать в отставку.
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