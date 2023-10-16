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Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама - РИА Новости, 16.10.2023
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12:48 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/volodin-1903037669.html
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама - РИА Новости, 16.10.2023
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Ханой встретился с генсеком Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и передал ему слова приветствия от РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:48
2023-10-16T12:48
политика
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ХАНОЙ, 16 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Ханой встретился с генсеком Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и передал ему слова приветствия от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы. "Состоялась встреча Вячеслава Володина с генеральным секретарем Коммунистической партии Республики Нгуен Фу Чонгом. Председатель Государственной Думы передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина", - отмечается в сообщении. Ранее в ходе визита в Ханой также прошли встречи Володина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом, премьер-министром республики Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания республики Выонг Динь Хюэ. Делегация Государственной Думы во главе с Володиным находится во Вьетнаме с официальным визитом. В рамках визита в Ханое прошло второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудили вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
https://ria.ru/20230522/memorandum-1873432943.html
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политика, вьетнам, ханой, россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, лдпр
Политика, Вьетнам, Ханой, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, ЛДПР
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама

Володин передал генсекретарю Компартии Вьетнама слова приветствия от Путина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 16 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках официального визита в Ханой встретился с генсеком Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и передал ему слова приветствия от президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Состоялась встреча Вячеслава Володина с генеральным секретарем Коммунистической партии Республики Нгуен Фу Чонгом. Председатель Государственной Думы передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина", - отмечается в сообщении.
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Ранее в ходе визита в Ханой также прошли встречи Володина с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом, премьер-министром республики Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания республики Выонг Динь Хюэ.
Делегация Государственной Думы во главе с Володиным находится во Вьетнаме с официальным визитом.
В рамках визита в Ханое прошло второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсудили вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.
В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
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