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Володин рассказал об основах в отношениях стран - РИА Новости, 16.10.2023
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10:23 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/volodin-1903000836.html
Володин рассказал об основах в отношениях стран
Володин рассказал об основах в отношениях стран - РИА Новости, 16.10.2023
Володин рассказал об основах в отношениях стран
Санкции, направленные на противодействия развития других стран, недопустимы, отношения между странами должны развиваться на принципах взаимоуважения,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:23
2023-10-16T10:23
вьетнам
россия
европа
хо ши мин
вячеслав володин
иван мельников
лдпр
госдума рф
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ХАНОЙ, 16 окт - РИА Новости. Санкции, направленные на противодействия развития других стран, недопустимы, отношения между странами должны развиваться на принципах взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела и отсутствия двойных стандартов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. "Сегодня мы столкнулись с незаконными санкциями. На протяжении вот уже 10 лет наша страна, другие страны сталкиваются с противодействием развития. Мы видим, что ведутся торговые войны в отношении большого количества государств... Считаем это недопустимым, это несправедливо, и поэтому наша позиция остается неизменна. Отношения надо развивать на принципах уважения друг друга, невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов. Но и, конечно, (необходимо) развивать взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул Володин. Он добавил, что санкции - "это плохо", но при этом они предоставляют возможности, которые страна может использовать для того, чтобы становиться более сильной. "За прошедшие 10 лет санкционных войн и противодействия развитию наша страна стала сильнее, переместившись на пятое место среди крупнейших экономик мира, став крупнейшей экономикой Европы. А те, кто с нами боролся, потерял свои преимущества, свое доминирующее положение в мировой экономике", - отметил Володин. Так, напомнил он, США переместились на вторую позицию, уступив первое место Китаю, Германия стала шестой экономикой, уступив пятое России, "Англия едва удерживается в десятке стран, заняв последнюю строчку, Франция заняла девятую позицию". "Но надо сказать, что в десятке ведущих сильных экономических стран появились новые государства, что приятно сказать - эти страны в том числе из Южной Азии", - отметил Володин. По его словам, это говорит о том, что "только независимые государства имеют возможности в будущем планировать свои перспективы". Володин напомнил, что такую мысль очень верно сформулировал основатель государства Вьетнам, его первый президент Хо Ши Мин, который подчеркивал, что самое дорогое - это независимость и свобода. "Только независимость и свобода дают возможности нашим народам и странам развиваться, для нас это не пустые слова. Вьетнам к этому шел очень долго, и поэтому, когда мы говорим о наших отношениях, для нас Вьетнам не только стратегический партнер, это стратегический друг", - добавил Володин. О визитеДелегация Государственной Думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом. В рамках визита в Ханое проходит второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсуждают вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. В ходе визита прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом. В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
https://ria.ru/20231016/volodin-1902985804.html
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вьетнам, россия, европа, хо ши мин, вячеслав володин, иван мельников, лдпр, госдума рф, политика
Вьетнам, Россия, Европа, Хо Ши Мин, Вячеслав Володин, Иван Мельников, ЛДПР, Госдума РФ, Политика
Володин рассказал об основах в отношениях стран

Володин: отсутствие двойных стандартов должны быть основой в отношениях стран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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ХАНОЙ, 16 окт - РИА Новости. Санкции, направленные на противодействия развития других стран, недопустимы, отношения между странами должны развиваться на принципах взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела и отсутствия двойных стандартов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.
"Сегодня мы столкнулись с незаконными санкциями. На протяжении вот уже 10 лет наша страна, другие страны сталкиваются с противодействием развития. Мы видим, что ведутся торговые войны в отношении большого количества государств... Считаем это недопустимым, это несправедливо, и поэтому наша позиция остается неизменна. Отношения надо развивать на принципах уважения друг друга, невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов. Но и, конечно, (необходимо) развивать взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Володин обратился к парламентариям России и Вьетнама
Вчера, 09:03
Он добавил, что санкции - "это плохо", но при этом они предоставляют возможности, которые страна может использовать для того, чтобы становиться более сильной. "За прошедшие 10 лет санкционных войн и противодействия развитию наша страна стала сильнее, переместившись на пятое место среди крупнейших экономик мира, став крупнейшей экономикой Европы. А те, кто с нами боролся, потерял свои преимущества, свое доминирующее положение в мировой экономике", - отметил Володин.
Так, напомнил он, США переместились на вторую позицию, уступив первое место Китаю, Германия стала шестой экономикой, уступив пятое России, "Англия едва удерживается в десятке стран, заняв последнюю строчку, Франция заняла девятую позицию". "Но надо сказать, что в десятке ведущих сильных экономических стран появились новые государства, что приятно сказать - эти страны в том числе из Южной Азии", - отметил Володин.
По его словам, это говорит о том, что "только независимые государства имеют возможности в будущем планировать свои перспективы". Володин напомнил, что такую мысль очень верно сформулировал основатель государства Вьетнам, его первый президент Хо Ши Мин, который подчеркивал, что самое дорогое - это независимость и свобода.
"Только независимость и свобода дают возможности нашим народам и странам развиваться, для нас это не пустые слова. Вьетнам к этому шел очень долго, и поэтому, когда мы говорим о наших отношениях, для нас Вьетнам не только стратегический партнер, это стратегический друг", - добавил Володин.

О визите

Делегация Государственной Думы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным находится в Социалистической Республике Вьетнам с официальным визитом.
В рамках визита в Ханое проходит второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсуждают вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия.
В ходе визита прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и с президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгом.
В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.
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ВьетнамРоссияЕвропаХо Ши МинВячеслав ВолодинИван МельниковЛДПРГосдума РФПолитика
 
 
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