https://ria.ru/20231016/volodin-1902985804.html

Володин обратился к парламентариям России и Вьетнама

Володин обратился к парламентариям России и Вьетнама - РИА Новости, 16.10.2023

Володин обратился к парламентариям России и Вьетнама

России и Вьетнаму следует находить новые форматы для сотрудничества и активно использовать при этом межпарламентское взаимодействие, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:03

2023-10-16T09:03

2023-10-16T09:03

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ХАНОЙ, 16 окт – РИА Новости. России и Вьетнаму следует находить новые форматы для сотрудничества и активно использовать при этом межпарламентское взаимодействие, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе второго заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству ГД и Национального собрания Вьетнама. "Нам крайне важно повысить результативность своей работы в рамках парламентского диалога. Более того, правильно находить все новые форматы сотрудничества, используя парламентскую дипломатию", - отметил Володин. Он подчеркнул, что главы обоих государств делают многое для развития отношений между Россией и Вьетнамом. "Со свой стороны мы должны сделать все для законодательного обеспечения принятых решений", - подчеркнул спикер ГД. Он напомнил, что в совместном заявлении президентов России и Вьетнама от 2021 года, которое определило основные направления всеобъемлющего стратегического партнерства стран до 2030 года, "поставлена задача активизировать межпарламентское взаимодействие". "Такое сотрудничество должно обеспечивать большую координацию законодательной и исполнительной власти, повысить качество принимаемых нами решений. И неслучайно в нашей работе принимают участие представители профильных министерств и ведомств, исполнительной власти", - отметил Володин. Он предложил профильным комитетам Госдумы и Национального собрания Вьетнама "наладить системную работу на своем уровне, выстроить взаимодействие на постоянной основе". "Это позволит нам не только задать систему отношений, но и повысить их динамику, а в конечном итоге - выйти на результативность нашей работы", - подчеркнул спикер Госдумы. Володин напомнил, что ряд наиболее важных вопросов парламентарии уже обсуждали на первом заседании комиссии в Москве в декабре 2019 года. В том числе, "говорили о необходимости развития отношений в важнейших для нас сферах: нефтегазовой, транспортной, информационно-коммуникационных технологиях, образовании, сельском хозяйстве, финансовой", отметил он. Делегация ГД во главе с Володиным находится во Вьетнаме с официальным визитом. В его рамках в Ханое проходит второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама. Парламентарии обсуждают вопросы законодательного обеспечения сотрудничества двух стран в сферах энергетики и транспорта, информационных технологий и сельского хозяйства, науки и высшего образования, финансового и межбанковского взаимодействия. В ходе визита прошла встреча Володина с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Выонг Динь Хюэ и с президентом страны Во Ван Тхыонгом. В состав российской делегации вошли также первый вице-спикер палаты Иван Мельников, зампредседателя Госдумы Александр Бабаков, глава комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, председатели комитетов Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, по охране здоровья Бадма Башанкаев, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, а также представители правительства РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вьетнам, россия, москва, иван мельников, вячеслав володин, александр бабаков, лдпр, госдума рф