На Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов
Солодов: на Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Строительство водовода и водозабора
Строительство водовода и водозабора. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Водовод закрытого типа, защищенный от попадания вулканического пепла в питьевую воду, построят в поселке Ключи на Камчатке, который регулярно страдает от пеплопадов, сообщил на рабочем совещании губернатор региона Владимир Солодов.
"Водозабор не соответствует требованиям санитарной безопасности в условиях вероятности выпадения пепла. Использование открытого водозабора категорически не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и другим нормативным актам. Поэтому в этом году заканчивается проектирование объекта, а в следующем будет проведена реконструкция водозабора, которая позволит перейти на закрытые источники воды. Это значит, что даже в условиях повторяющегося извержения или пеплопадов жители будут обеспечены чистой водой", - сказал глава региона.
Всего планируется восстановить пять закрытых скважин. Сейчас жители поселка Ключи получают питьевую воду из открытого поверхностного источника рядом с рекой Камчатка. В апреле, когда произошло извержение вулкана Шивелуч, повлекшее сильнейший за последние 60 лет пеплопад, питьевая вода в Ключах пришла в негодность и люди обеспечивались водой из автоцистерн. За прошедшее лето в поселке в рамках регионального проекта "Чистая вода" восстановлено более 10 тысяч метров трубопровода и более 100 колодцев. Чтобы подключиться к водоводу закрытого типа, предстоит дополнительно уложить около одного километра сетей.