https://ria.ru/20231016/vodovod-1902971441.html

На Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов

На Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов - РИА Новости, 16.10.2023

На Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов

Водовод закрытого типа, защищенный от попадания вулканического пепла в питьевую воду, построят в поселке Ключи на Камчатке, который регулярно страдает от... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T06:57

2023-10-16T06:57

2023-10-16T06:57

камчатский край

камчатка

шивелуч

владимир солодов

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Водовод закрытого типа, защищенный от попадания вулканического пепла в питьевую воду, построят в поселке Ключи на Камчатке, который регулярно страдает от пеплопадов, сообщил на рабочем совещании губернатор региона Владимир Солодов. "Водозабор не соответствует требованиям санитарной безопасности в условиях вероятности выпадения пепла. Использование открытого водозабора категорически не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и другим нормативным актам. Поэтому в этом году заканчивается проектирование объекта, а в следующем будет проведена реконструкция водозабора, которая позволит перейти на закрытые источники воды. Это значит, что даже в условиях повторяющегося извержения или пеплопадов жители будут обеспечены чистой водой", - сказал глава региона. Всего планируется восстановить пять закрытых скважин. Сейчас жители поселка Ключи получают питьевую воду из открытого поверхностного источника рядом с рекой Камчатка. В апреле, когда произошло извержение вулкана Шивелуч, повлекшее сильнейший за последние 60 лет пеплопад, питьевая вода в Ключах пришла в негодность и люди обеспечивались водой из автоцистерн. За прошедшее лето в поселке в рамках регионального проекта "Чистая вода" восстановлено более 10 тысяч метров трубопровода и более 100 колодцев. Чтобы подключиться к водоводу закрытого типа, предстоит дополнительно уложить около одного километра сетей.

https://ria.ru/20230929/kamchatka-1899336189.html

камчатка

шивелуч

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камчатка, шивелуч, владимир солодов, общество