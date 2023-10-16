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На Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов - РИА Новости, 16.10.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
06:57 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/vodovod-1902971441.html
На Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов
На Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов - РИА Новости, 16.10.2023
На Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов
Водовод закрытого типа, защищенный от попадания вулканического пепла в питьевую воду, построят в поселке Ключи на Камчатке, который регулярно страдает от... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T06:57
2023-10-16T06:57
камчатский край
камчатка
шивелуч
владимир солодов
общество
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Водовод закрытого типа, защищенный от попадания вулканического пепла в питьевую воду, построят в поселке Ключи на Камчатке, который регулярно страдает от пеплопадов, сообщил на рабочем совещании губернатор региона Владимир Солодов. "Водозабор не соответствует требованиям санитарной безопасности в условиях вероятности выпадения пепла. Использование открытого водозабора категорически не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и другим нормативным актам. Поэтому в этом году заканчивается проектирование объекта, а в следующем будет проведена реконструкция водозабора, которая позволит перейти на закрытые источники воды. Это значит, что даже в условиях повторяющегося извержения или пеплопадов жители будут обеспечены чистой водой", - сказал глава региона. Всего планируется восстановить пять закрытых скважин. Сейчас жители поселка Ключи получают питьевую воду из открытого поверхностного источника рядом с рекой Камчатка. В апреле, когда произошло извержение вулкана Шивелуч, повлекшее сильнейший за последние 60 лет пеплопад, питьевая вода в Ключах пришла в негодность и люди обеспечивались водой из автоцистерн. За прошедшее лето в поселке в рамках регионального проекта "Чистая вода" восстановлено более 10 тысяч метров трубопровода и более 100 колодцев. Чтобы подключиться к водоводу закрытого типа, предстоит дополнительно уложить около одного километра сетей.
https://ria.ru/20230929/kamchatka-1899336189.html
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камчатка, шивелуч, владимир солодов, общество
Камчатский край, Камчатка, Шивелуч, Владимир Солодов, Общество
На Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов

Солодов: на Камчатке построят водовод, защищенный от попадания пепла вулканов

© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым Строительство водовода и водозабора
Строительство водовода и водозабора - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Строительство водовода и водозабора. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт – РИА Новости. Водовод закрытого типа, защищенный от попадания вулканического пепла в питьевую воду, построят в поселке Ключи на Камчатке, который регулярно страдает от пеплопадов, сообщил на рабочем совещании губернатор региона Владимир Солодов.
"Водозабор не соответствует требованиям санитарной безопасности в условиях вероятности выпадения пепла. Использование открытого водозабора категорически не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и другим нормативным актам. Поэтому в этом году заканчивается проектирование объекта, а в следующем будет проведена реконструкция водозабора, которая позволит перейти на закрытые источники воды. Это значит, что даже в условиях повторяющегося извержения или пеплопадов жители будут обеспечены чистой водой", - сказал глава региона.
Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
На Камчатке займутся подготовкой кадров для горной промышленности
29 сентября, 07:03
Всего планируется восстановить пять закрытых скважин. Сейчас жители поселка Ключи получают питьевую воду из открытого поверхностного источника рядом с рекой Камчатка. В апреле, когда произошло извержение вулкана Шивелуч, повлекшее сильнейший за последние 60 лет пеплопад, питьевая вода в Ключах пришла в негодность и люди обеспечивались водой из автоцистерн. За прошедшее лето в поселке в рамках регионального проекта "Чистая вода" восстановлено более 10 тысяч метров трубопровода и более 100 колодцев. Чтобы подключиться к водоводу закрытого типа, предстоит дополнительно уложить около одного километра сетей.
 
Камчатский крайКамчаткаШивелучВладимир СолодовОбщество
 
 
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