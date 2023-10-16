https://ria.ru/20231016/voditel-1903118528.html

Пьяного водителя без прав, врезавшегося в театр, арестовали на десять суток

Пьяного водителя без прав, врезавшегося в театр, арестовали на десять суток - РИА Новости, 16.10.2023

Пьяного водителя без прав, врезавшегося в театр, арестовали на десять суток

Пьяный водитель Volkswagen в Ярославле на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова, мужчине дали 10 РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T18:10

2023-10-16T18:10

2023-10-16T18:11

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ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Пьяный водитель Volkswagen в Ярославле на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова, мужчине дали 10 суток ареста, сообщает УМВД по Ярославской области. По данным полиции, инцидент произошел вечером 14 октября. "На площади Волкова города Ярославля мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на два пролета дорожного ограждения, стойку дорожных знаков с последующим столкновением с фасадом здания театра имени Ф.Г. Волкова. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, права управления транспортными средствами не имеет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении водителя составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и без прав, а также за повреждение дорожных сооружений, а 16 октября "судом вынесено постановление о назначении административного ареста сроком на 10 суток". Судя по опубликованному в Telegram-канале УМВД по Ярославской области видео, белый Volkswagen мчался на большой скорости, вылетел на тротуар, снося все преграды, и врезался в стену театра. Чудом автомобиль не задел нескольких прохожих. Водитель, отвечая на вопросы полицейского, рассказывает, что сел за руль, выпив пива, и спешил домой.

https://ria.ru/20231016/orenburzhe-1902983364.html

https://ria.ru/20230921/avariya-1897816325.html

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происшествия, авто, ярославская область, ярославль, volkswagen group, volkswagen touareg