Рейтинг@Mail.ru
Пьяного водителя без прав, врезавшегося в театр, арестовали на десять суток - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 16.10.2023 (обновлено: 18:11 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/voditel-1903118528.html
Пьяного водителя без прав, врезавшегося в театр, арестовали на десять суток
Пьяного водителя без прав, врезавшегося в театр, арестовали на десять суток - РИА Новости, 16.10.2023
Пьяного водителя без прав, врезавшегося в театр, арестовали на десять суток
Пьяный водитель Volkswagen в Ярославле на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова, мужчине дали 10 РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:10
2023-10-16T18:11
происшествия
авто
ярославская область
ярославль
volkswagen group
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Пьяный водитель Volkswagen в Ярославле на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова, мужчине дали 10 суток ареста, сообщает УМВД по Ярославской области. По данным полиции, инцидент произошел вечером 14 октября. "На площади Волкова города Ярославля мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на два пролета дорожного ограждения, стойку дорожных знаков с последующим столкновением с фасадом здания театра имени Ф.Г. Волкова. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, права управления транспортными средствами не имеет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении водителя составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и без прав, а также за повреждение дорожных сооружений, а 16 октября "судом вынесено постановление о назначении административного ареста сроком на 10 суток". Судя по опубликованному в Telegram-канале УМВД по Ярославской области видео, белый Volkswagen мчался на большой скорости, вылетел на тротуар, снося все преграды, и врезался в стену театра. Чудом автомобиль не задел нескольких прохожих. Водитель, отвечая на вопросы полицейского, рассказывает, что сел за руль, выпив пива, и спешил домой.
https://ria.ru/20231016/orenburzhe-1902983364.html
https://ria.ru/20230921/avariya-1897816325.html
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a2c1852cb6b1ca4610fcb13d59567b41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ярославская область, ярославль, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Ярославская область, Ярославль, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
Пьяного водителя без прав, врезавшегося в театр, арестовали на десять суток

В Ярославле пьяный водитель без прав, врезавшийся в театр, арестован на 10 суток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Пьяный водитель Volkswagen в Ярославле на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в фасад государственного театра драмы имени Ф. Волкова, мужчине дали 10 суток ареста, сообщает УМВД по Ярославской области.
По данным полиции, инцидент произошел вечером 14 октября.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Оренбуржье полицейские в погоне за пьяным водителем ранили подростка
Вчера, 08:46
«
"На площади Волкова города Ярославля мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на два пролета дорожного ограждения, стойку дорожных знаков с последующим столкновением с фасадом здания театра имени Ф.Г. Волкова. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, права управления транспортными средствами не имеет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении водителя составлены административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и без прав, а также за повреждение дорожных сооружений, а 16 октября "судом вынесено постановление о назначении административного ареста сроком на 10 суток".
Судя по опубликованному в Telegram-канале УМВД по Ярославской области видео, белый Volkswagen мчался на большой скорости, вылетел на тротуар, снося все преграды, и врезался в стену театра. Чудом автомобиль не задел нескольких прохожих. Водитель, отвечая на вопросы полицейского, рассказывает, что сел за руль, выпив пива, и спешил домой.
На месте ДТП на трассе Кудымкар - Гайны в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Пермском крае пьяный водитель вылетел с трассы с тремя детьми
21 сентября, 16:18
 
ПроисшествияАвтоЯрославская областьЯрославльVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала