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Пользователи ВКонтакте рассказали, за что не готовы доплачивать в самолете

Пользователи ВКонтакте рассказали, за что не готовы доплачивать в самолете - РИА Новости, 16.10.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, за что не готовы доплачивать в самолете

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:03

2023-10-16T12:03

2023-10-16T12:03

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие дополнительные платные услуги при перелете не стоят потраченных денег. Варианты ответа были: выбор места; онлайн-регистрация; питание на борту; доплата за багаж или ручную кладь; страхование в полете; перевозка питомца; никакая. Большинство пользователей считают, что никакая дополнительная услуга не стоит потраченных денег. Таких подписчиков оказалось 38%. Примерно 32% считают, что выбор места не стоит потраченных денег. Почти 13% проголосовали за вариант доплаты за багаж и ручную кладь. Почти 8% считают, что не стоит доплачивать за онлайн-регистрацию. Почти 5% проголосовавших считают, что доплачивать за питание на борту не стоит потраченных средств. 3% считают необоснованной тратой страхование жизни. А 2% выбрали вариант доплаты за домашнего питомца. В комментариях некоторые пользователи отметили, что вообще не пользуются этим видом транспорта. Ранее "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех-четырех мест в самолете для сна. В частности, стоимость опции Sleep+ при покупке на этапе регистрации в аэропорту составляет 21,5 тысячи рублей за блок из трех мест у окна. Занять центральный блок из четырех кресел можно, потратив 32,5 тысячи рублей. При этом в опцию не включены цены билетов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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