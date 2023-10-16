Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что не готовы доплачивать в самолете - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/vkontakte-1903023569.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что не готовы доплачивать в самолете
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что не готовы доплачивать в самолете - РИА Новости, 16.10.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, за что не готовы доплачивать в самолете
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:03
2023-10-16T12:03
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581309506_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_e617a88f003ebbdb37a18391f63cdf8d.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие дополнительные платные услуги при перелете не стоят потраченных денег. Варианты ответа были: выбор места; онлайн-регистрация; питание на борту; доплата за багаж или ручную кладь; страхование в полете; перевозка питомца; никакая. Большинство пользователей считают, что никакая дополнительная услуга не стоит потраченных денег. Таких подписчиков оказалось 38%. Примерно 32% считают, что выбор места не стоит потраченных денег. Почти 13% проголосовали за вариант доплаты за багаж и ручную кладь. Почти 8% считают, что не стоит доплачивать за онлайн-регистрацию. Почти 5% проголосовавших считают, что доплачивать за питание на борту не стоит потраченных средств. 3% считают необоснованной тратой страхование жизни. А 2% выбрали вариант доплаты за домашнего питомца. В комментариях некоторые пользователи отметили, что вообще не пользуются этим видом транспорта. Ранее "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех-четырех мест в самолете для сна. В частности, стоимость опции Sleep+ при покупке на этапе регистрации в аэропорту составляет 21,5 тысячи рублей за блок из трех мест у окна. Занять центральный блок из четырех кресел можно, потратив 32,5 тысячи рублей. При этом в опцию не включены цены билетов.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581309506_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1e0a884821c377e1d0972bee2f941796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали, за что не готовы доплачивать в самолете

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтюардесса в салоне дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900
Стюардесса в салоне дальнемагистрального широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какие дополнительные платные услуги при перелете не стоят потраченных денег. Варианты ответа были: выбор места; онлайн-регистрация; питание на борту; доплата за багаж или ручную кладь; страхование в полете; перевозка питомца; никакая.
Большинство пользователей считают, что никакая дополнительная услуга не стоит потраченных денег. Таких подписчиков оказалось 38%. Примерно 32% считают, что выбор места не стоит потраченных денег. Почти 13% проголосовали за вариант доплаты за багаж и ручную кладь. Почти 8% считают, что не стоит доплачивать за онлайн-регистрацию. Почти 5% проголосовавших считают, что доплачивать за питание на борту не стоит потраченных средств. 3% считают необоснованной тратой страхование жизни. А 2% выбрали вариант доплаты за домашнего питомца.
В комментариях некоторые пользователи отметили, что вообще не пользуются этим видом транспорта.
Ранее "Аэрофлот" запустил услугу выкупа трех-четырех мест в самолете для сна. В частности, стоимость опции Sleep+ при покупке на этапе регистрации в аэропорту составляет 21,5 тысячи рублей за блок из трех мест у окна. Занять центральный блок из четырех кресел можно, потратив 32,5 тысячи рублей. При этом в опцию не включены цены билетов.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала