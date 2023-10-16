https://ria.ru/20231016/vizit-1903171173.html

Постпред Палестины при ЕС заявил о важности визита Аббаса в Москву

Постпред Палестины при ЕС заявил о важности визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 16.10.2023

Постпред Палестины при ЕС заявил о важности визита Аббаса в Москву

Предстоящий визит главы ПНА Махмуда Аббаса в Москву важен, так как к мнению России по палестинскому вопросу прислушиваются в мире, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:48

2023-10-16T19:48

2023-10-16T19:51

в мире

москва

палестина

россия

евросоюз

махмуд аббас

оон

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Предстоящий визит главы ПНА Махмуда Аббаса в Москву важен, так как к мнению России по палестинскому вопросу прислушиваются в мире, заявил в интервью РИА Новости постпред Палестины при ЕС и посол в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра."Ожидается, что президент Махмуд Аббас посетит Россию по приглашению ее руководства… Это важный визит, который пройдет в рамках существующей координации по палестинскому вопросу… Москва всегда призывает к урегулированию на основе сосуществования двух государств. Визит также нацелен на то, чтобы Россия смогла отстаивать права палестинцев, являясь постоянным членов в Совете безопасности ООН. К мнению России прислушиваются, когда она говорит о правах палестинцев и создании палестинского государства", - сказал собеседник агентства.По его словам, в условиях многополярного мира Палестина "обращается к тем государствам, которые готовы признавать ее права". "Сейчас мир многополярный, мы стремимся к реализации собственных интересов, если нам не помогают государства, полностью стоящие на стороне Израиля, то мы обязаны обращаться к тем государствам, которые признают наши права, права нашего народа", - указал палестинский дипломат.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, палестина, россия, евросоюз, махмуд аббас, оон