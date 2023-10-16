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Постпред Палестины при ЕС заявил о важности визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 16.10.2023
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19:48 16.10.2023 (обновлено: 19:51 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/vizit-1903171173.html
Постпред Палестины при ЕС заявил о важности визита Аббаса в Москву
Постпред Палестины при ЕС заявил о важности визита Аббаса в Москву - РИА Новости, 16.10.2023
Постпред Палестины при ЕС заявил о важности визита Аббаса в Москву
Предстоящий визит главы ПНА Махмуда Аббаса в Москву важен, так как к мнению России по палестинскому вопросу прислушиваются в мире, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:48
2023-10-16T19:51
в мире
москва
палестина
россия
евросоюз
махмуд аббас
оон
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Предстоящий визит главы ПНА Махмуда Аббаса в Москву важен, так как к мнению России по палестинскому вопросу прислушиваются в мире, заявил в интервью РИА Новости постпред Палестины при ЕС и посол в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра."Ожидается, что президент Махмуд Аббас посетит Россию по приглашению ее руководства… Это важный визит, который пройдет в рамках существующей координации по палестинскому вопросу… Москва всегда призывает к урегулированию на основе сосуществования двух государств. Визит также нацелен на то, чтобы Россия смогла отстаивать права палестинцев, являясь постоянным членов в Совете безопасности ООН. К мнению России прислушиваются, когда она говорит о правах палестинцев и создании палестинского государства", - сказал собеседник агентства.По его словам, в условиях многополярного мира Палестина "обращается к тем государствам, которые готовы признавать ее права". "Сейчас мир многополярный, мы стремимся к реализации собственных интересов, если нам не помогают государства, полностью стоящие на стороне Израиля, то мы обязаны обращаться к тем государствам, которые признают наши права, права нашего народа", - указал палестинский дипломат.
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в мире, москва, палестина, россия, евросоюз, махмуд аббас, оон
В мире, Москва, Палестина, Россия, Евросоюз, Махмуд Аббас, ООН
Постпред Палестины при ЕС заявил о важности визита Аббаса в Москву

Постпред Палестины: визит Аббаса в Москву важен, так как к России прислушиваются

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент государства Палестина Махмуд Аббас . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Предстоящий визит главы ПНА Махмуда Аббаса в Москву важен, так как к мнению России по палестинскому вопросу прислушиваются в мире, заявил в интервью РИА Новости постпред Палестины при ЕС и посол в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра.
«
"Ожидается, что президент Махмуд Аббас посетит Россию по приглашению ее руководства… Это важный визит, который пройдет в рамках существующей координации по палестинскому вопросу… Москва всегда призывает к урегулированию на основе сосуществования двух государств. Визит также нацелен на то, чтобы Россия смогла отстаивать права палестинцев, являясь постоянным членов в Совете безопасности ООН. К мнению России прислушиваются, когда она говорит о правах палестинцев и создании палестинского государства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в условиях многополярного мира Палестина "обращается к тем государствам, которые готовы признавать ее права". "Сейчас мир многополярный, мы стремимся к реализации собственных интересов, если нам не помогают государства, полностью стоящие на стороне Израиля, то мы обязаны обращаться к тем государствам, которые признают наши права, права нашего народа", - указал палестинский дипломат.
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