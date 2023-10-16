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Губернатор Малков рассказал рязанским школьникам о финбезопасности - РИА Новости, 16.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
19:52 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/vfkrjd-1903173428.html
Губернатор Малков рассказал рязанским школьникам о финбезопасности
Губернатор Малков рассказал рязанским школьникам о финбезопасности - РИА Новости, 16.10.2023
Губернатор Малков рассказал рязанским школьникам о финбезопасности
В школах Рязанской области прошли онлайн-уроки по финансовой безопасности, в качестве эксперта выступил губернатор Павел Малков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T19:52
2023-10-16T19:52
рязанская область
рязанская область
рязань
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РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. В школах Рязанской области прошли онлайн-уроки по финансовой безопасности, в качестве эксперта выступил губернатор Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона. Онлайн-уроки проходят в рамках Дней финансовой грамотности в Рязанской области. Они организованы при поддержке рязанского отделения Банка России и регионального правительства. "В школах транслируется отдельный урок по теме "Финансовая безопасность". Экспертами в нем выступили губернатор Рязанской области Павел Малков и управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. Онлайн-урок поможет повысить уровень финансовой грамотности молодого поколения и безопасного поведения в интернете", - говорится в сообщении. По мнению Павла Малкова, такие знания помогут избежать неприятных ситуаций и не стать жертвой финансового мошенничества. "Знания по финансовой грамотности необходимы сегодня каждому человеку. Если вы подготовлены, то не только сами не поддадитесь на обман, но и поможете родным и знакомым. Давайте учиться. Давайте вместе сделаем Рязанскую область территорией финансовой безопасности", - приводятся в сообщении слова губернатора, обращенные к школьникам. Уточняется, что Дни финансовой грамотности населения - масштабный просветительский проект, который проходит в регионе уже в пятый раз и включает в себя очные и онлайн-мероприятия для всех категорий населения. Это лекции, мастер-классы, игры, выставки. Они организованы в Рязани и других муниципальных образованиях с участием команды экспертов из профильных министерств региона, Ассоциации развития финансовой грамотности, Федеральной налоговой службы, Регионального центра финансовой грамотности и других заинтересованных ведомств. Кроме того, специальный урок по бюджетной грамотности подготовила министр финансов региона Марина Наумова. Его также смотрят школьники, для которых станет понятнее, как планируется бюджет, расходуются бюджетные средства, каким образом это влияет на каждого жителя.
https://ria.ru/20231016/sovet-1903111802.html
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рязанская область, рязань, павел малков, россия
Рязанская область, Рязанская область, Рязань, Павел Малков, Россия
Губернатор Малков рассказал рязанским школьникам о финбезопасности

Губернатор Малков рассказал рязанским школьникам о финбезопасности

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. В школах Рязанской области прошли онлайн-уроки по финансовой безопасности, в качестве эксперта выступил губернатор Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона.
Онлайн-уроки проходят в рамках Дней финансовой грамотности в Рязанской области. Они организованы при поддержке рязанского отделения Банка России и регионального правительства.
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"В школах транслируется отдельный урок по теме "Финансовая безопасность". Экспертами в нем выступили губернатор Рязанской области Павел Малков и управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. Онлайн-урок поможет повысить уровень финансовой грамотности молодого поколения и безопасного поведения в интернете", - говорится в сообщении.
По мнению Павла Малкова, такие знания помогут избежать неприятных ситуаций и не стать жертвой финансового мошенничества.
"Знания по финансовой грамотности необходимы сегодня каждому человеку. Если вы подготовлены, то не только сами не поддадитесь на обман, но и поможете родным и знакомым. Давайте учиться. Давайте вместе сделаем Рязанскую область территорией финансовой безопасности", - приводятся в сообщении слова губернатора, обращенные к школьникам.
Уточняется, что Дни финансовой грамотности населения - масштабный просветительский проект, который проходит в регионе уже в пятый раз и включает в себя очные и онлайн-мероприятия для всех категорий населения. Это лекции, мастер-классы, игры, выставки. Они организованы в Рязани и других муниципальных образованиях с участием команды экспертов из профильных министерств региона, Ассоциации развития финансовой грамотности, Федеральной налоговой службы, Регионального центра финансовой грамотности и других заинтересованных ведомств.
Кроме того, специальный урок по бюджетной грамотности подготовила министр финансов региона Марина Наумова. Его также смотрят школьники, для которых станет понятнее, как планируется бюджет, расходуются бюджетные средства, каким образом это влияет на каждого жителя.
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