https://ria.ru/20231016/vfkrjd-1903173428.html

Губернатор Малков рассказал рязанским школьникам о финбезопасности

Губернатор Малков рассказал рязанским школьникам о финбезопасности - РИА Новости, 16.10.2023

Губернатор Малков рассказал рязанским школьникам о финбезопасности

В школах Рязанской области прошли онлайн-уроки по финансовой безопасности, в качестве эксперта выступил губернатор Павел Малков, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T19:52

2023-10-16T19:52

2023-10-16T19:52

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РЯЗАНЬ, 16 окт - РИА Новости. В школах Рязанской области прошли онлайн-уроки по финансовой безопасности, в качестве эксперта выступил губернатор Павел Малков, сообщила пресс-служба правительства региона. Онлайн-уроки проходят в рамках Дней финансовой грамотности в Рязанской области. Они организованы при поддержке рязанского отделения Банка России и регионального правительства. "В школах транслируется отдельный урок по теме "Финансовая безопасность". Экспертами в нем выступили губернатор Рязанской области Павел Малков и управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. Онлайн-урок поможет повысить уровень финансовой грамотности молодого поколения и безопасного поведения в интернете", - говорится в сообщении. По мнению Павла Малкова, такие знания помогут избежать неприятных ситуаций и не стать жертвой финансового мошенничества. "Знания по финансовой грамотности необходимы сегодня каждому человеку. Если вы подготовлены, то не только сами не поддадитесь на обман, но и поможете родным и знакомым. Давайте учиться. Давайте вместе сделаем Рязанскую область территорией финансовой безопасности", - приводятся в сообщении слова губернатора, обращенные к школьникам. Уточняется, что Дни финансовой грамотности населения - масштабный просветительский проект, который проходит в регионе уже в пятый раз и включает в себя очные и онлайн-мероприятия для всех категорий населения. Это лекции, мастер-классы, игры, выставки. Они организованы в Рязани и других муниципальных образованиях с участием команды экспертов из профильных министерств региона, Ассоциации развития финансовой грамотности, Федеральной налоговой службы, Регионального центра финансовой грамотности и других заинтересованных ведомств. Кроме того, специальный урок по бюджетной грамотности подготовила министр финансов региона Марина Наумова. Его также смотрят школьники, для которых станет понятнее, как планируется бюджет, расходуются бюджетные средства, каким образом это влияет на каждого жителя.

https://ria.ru/20231016/sovet-1903111802.html

https://ria.ru/20231015/skulptura-1902894088.html

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рязанская область, рязань, павел малков, россия