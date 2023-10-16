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В Австрии из цирка сбежали восемь верблюдов
В Австрии из цирка сбежали восемь верблюдов - РИА Новости, 16.10.2023
В Австрии из цирка сбежали восемь верблюдов
Восемь верблюдов в ночь на понедельник сбежали из цирка в австрийском Зальцбурге из-за сбоя в подаче электроэнергии, их поймали на улице, когда животные шли в... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:57
2023-10-16T13:57
2023-10-16T13:57
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ВЕНА, 16 окт - РИА Новости. Восемь верблюдов в ночь на понедельник сбежали из цирка в австрийском Зальцбурге из-за сбоя в подаче электроэнергии, их поймали на улице, когда животные шли в сторону вокзала, передает австрийский телеканал OE24. Отмечается, что в ночь на понедельник водители города Халлайн в федеральной земле Зальцбург увидели восемь верблюдов, разгуливающих по дороге. По данным телеканала, из-за отключения электроэнергии в цирке животные покинули место содержания и отправились по улице Ландесштрасе в Халлайне в направлении вокзала, однако через 15 минут их смогли поймать хозяева и при помощи полиции вернуть в цирк. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
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зальцбург (город), австрия, в мире
Зальцбург (город), Австрия, В мире
В Австрии из цирка сбежали восемь верблюдов
В Зальцбурге из-за сбоя в подаче электроэнергии из цирка сбежали 8 верблюдов
ВЕНА, 16 окт - РИА Новости.
Восемь верблюдов в ночь на понедельник сбежали из цирка в австрийском Зальцбурге из-за сбоя в подаче электроэнергии, их поймали на улице, когда животные шли в сторону вокзала, передает австрийский телеканал OE24.
Отмечается, что в ночь на понедельник водители города Халлайн в федеральной земле Зальцбург увидели восемь верблюдов, разгуливающих по дороге.
По данным телеканала, из-за отключения электроэнергии в цирке животные покинули место содержания и отправились по улице Ландесштрасе в Халлайне в направлении вокзала, однако через 15 минут их смогли поймать хозяева и при помощи полиции вернуть в цирк.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
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