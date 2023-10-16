https://ria.ru/20231016/vengriya-1902997295.html

Сийярто прокомментировал публикации о сокращении помощи Киеву

Сийярто прокомментировал публикации о сокращении помощи Киеву - РИА Новости, 16.10.2023

Сийярто прокомментировал публикации о сокращении помощи Киеву

Сообщения о том, что Венгрия якобы предложила разделить на две части европейский пакет помощи Украине, являются слухами, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:09

2023-10-16T10:09

2023-10-16T10:09

венгрия

киев

украина

урсула фон дер ляйен

петер сийярто

виктор орбан

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что Венгрия якобы предложила разделить на две части европейский пакет помощи Украине, являются слухами, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Венгрия предложила разделить на две части пакет помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, рассчитанный на 4 года, - якобы в Будапеште считают, что Киеву на данном этапе будет достаточно 25 миллиардов евро. "Нет, это всё слухи из кулуаров. Я не думаю, что нам стоит это серьезно обсуждать", - сказал Сийярто, отвечая на соответствующий вопрос. Также в сентябре глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока Венгрии не будут выплачены причитающиеся ей средства из европейских фондов, поскольку для изменения бюджета ЕС необходима единогласная поддержка. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку неизвестно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.

https://ria.ru/20231014/vengriya-1902702365.html

https://ria.ru/20230922/zerno-1898098809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, киев, украина, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире