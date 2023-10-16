https://ria.ru/20231016/vaktsiny-1902988186.html

Москва начала клинические исследования двух обновленных вакцин от COVID-19

Москва начала клинические исследования двух обновленных вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2023

Москва начала клинические исследования двух обновленных вакцин от COVID-19

В Москве пройдут клинические исследования двух вакцин, адаптированных под новый штамм коронавируса XBB-1, — двухкомпонентного "Спутника V" и однокомпонентного... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:16

2023-10-16T09:16

2023-10-16T09:27

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Москве пройдут клинические исследования двух вакцин, адаптированных под новый штамм коронавируса XBB-1, — двухкомпонентного "Спутника V" и однокомпонентного "Спутника Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Москва первой в 2020 году запустила клиническое исследование вакцины от СOVID-19. А сегодня совместно с институтом имени Н.Ф. Гамалеи мы первыми начинаем исследование уже зарекомендовавших себя препаратов, адаптированных под новый штамм коронавирусной инфекции XBB-1. Это уже всем привычные двухкомпонентный "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом", - сказала Ракова, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.Ракова отметила, что клинические исследования адаптированных вакцин проводятся на базе двух столичных поликлиник, также они пройдут на базе Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова."Мы уже завершили набор добровольцев. По окончании исследований мы планируем закупить новые препараты, чтобы все жители столицы смогли получить надежную защиту от актуального штамма коронавирусной инфекции", — добавила Ракова.В сообщении отмечается, что третья и четвертая фазы клинических исследований проходят на базе филиала № 3 городской поликлиники № 64, где исследуют вакцину "Спутник Лайт", и в филиале № 5 городской поликлиники № 62, где занимаются "Спутником V". В каждом исследовании принимают участие по 50 добровольцев, за которыми будут наблюдать в течение 90 дней.Уточняется, что добровольцем мог стать любой здоровый гражданин России старше 18 лет, который не вакцинировался от COVID-19 и не болел им в течение последних шести месяцев, проходил не более трех введений вакцины против COVID-19 (два при первичной вакцинации и одно при ревакцинации), не болел ОРВИ в последние 14 дней и не вакцинировался от другого заболевания в последние 30 дней.

https://ria.ru/20231009/covid-1901530896.html

https://ria.ru/20231002/vaktsina-1900036423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , общество