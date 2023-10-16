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Организованные российские туристы вернулись из Израиля, заявили в РСТ - РИА Новости, 16.10.2023
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Туризм
 
12:41 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/turisty-1903035431.html
Организованные российские туристы вернулись из Израиля, заявили в РСТ
Организованные российские туристы вернулись из Израиля, заявили в РСТ - РИА Новости, 16.10.2023
Организованные российские туристы вернулись из Израиля, заявили в РСТ
Все организованные туристы из России вернулись из Израиля на родину, это порядка 100 человек, самостоятельные туристы там пока еще остаются, заявил в ходе... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:41
2023-10-16T12:41
туризм
израиль
россия
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Все организованные туристы из России вернулись из Израиля на родину, это порядка 100 человек, самостоятельные туристы там пока еще остаются, заявил в ходе пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Именно организованный "пакетные" туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек... Самостоятельные туристы есть еще в Израиле. Мы тоже контролируем через свои службы и контактируем с министерством иностранных дел, с Минэкономразвития и Росавиацией", - сказал Горин.
https://ria.ru/20231016/izrail-1902987279.html
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израиль, россия, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Туризм, Израиль, Россия, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Организованные российские туристы вернулись из Израиля, заявили в РСТ

РСТ: все сто организованных российских туристов вернулись из Израиля

© AP Photo / Oded BaliltyИзраильтяне среди развалин здания после попадания в него ракеты, выпущенной из сектора Газа
Израильтяне среди развалин здания после попадания в него ракеты, выпущенной из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Израильтяне среди развалин здания после попадания в него ракеты, выпущенной из сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Все организованные туристы из России вернулись из Израиля на родину, это порядка 100 человек, самостоятельные туристы там пока еще остаются, заявил в ходе пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
"Именно организованный "пакетные" туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек... Самостоятельные туристы есть еще в Израиле. Мы тоже контролируем через свои службы и контактируем с министерством иностранных дел, с Минэкономразвития и Росавиацией", - сказал Горин.
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ТуризмИзраильРоссияДмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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