https://ria.ru/20231016/turisty-1903035431.html

Организованные российские туристы вернулись из Израиля, заявили в РСТ

Организованные российские туристы вернулись из Израиля, заявили в РСТ - РИА Новости, 16.10.2023

Организованные российские туристы вернулись из Израиля, заявили в РСТ

Все организованные туристы из России вернулись из Израиля на родину, это порядка 100 человек, самостоятельные туристы там пока еще остаются, заявил в ходе... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:41

2023-10-16T12:41

2023-10-16T12:41

туризм

израиль

россия

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Все организованные туристы из России вернулись из Израиля на родину, это порядка 100 человек, самостоятельные туристы там пока еще остаются, заявил в ходе пресс-конференции вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Именно организованный "пакетные" туристы, которые приобретали в комплексе турпродукт, вчера вернулись в Россию все. Это было чуть больше 100 человек... Самостоятельные туристы есть еще в Израиле. Мы тоже контролируем через свои службы и контактируем с министерством иностранных дел, с Минэкономразвития и Росавиацией", - сказал Горин.

https://ria.ru/20231016/izrail-1902987279.html

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, россия, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году