https://ria.ru/20231016/trenirovki-1902975908.html
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать
Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:36
2023-10-16T07:36
2023-10-16T07:36
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы работать в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов и по-настоящему важных целей. "Есть, слава Богу. Я считаю, что это необходимо делать, для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки это не самоцель. Это средство достижения по-настоящему важных целей: это возможность работать интенсивно и в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации в ответ на вопрос, есть ли у него время, чтобы тренироваться и поддерживать форму.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_61785910610cc2d1bb170c1b5f380d97.jpg
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:36
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PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, видео
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы работать в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов и по-настоящему важных целей.
2023-10-16T07:36
true
PT46M29S
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать
Президент России Путин заявил, что тренировки помогают работать интенсивно
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы работать в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов и по-настоящему важных целей.
"Есть, слава Богу. Я считаю, что это необходимо делать, для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки это не самоцель. Это средство достижения по-настоящему важных целей: это возможность работать интенсивно и в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации в ответ на вопрос, есть ли у него время, чтобы тренироваться и поддерживать форму.