https://ria.ru/20231016/trenirovki-1902975908.html

Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать

Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать

Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:36

2023-10-16T07:36

2023-10-16T07:36

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_366a966b59eaa7962d542a9c5239dd71.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы работать в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов и по-настоящему важных целей. "Есть, слава Богу. Я считаю, что это необходимо делать, для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки это не самоцель. Это средство достижения по-настоящему важных целей: это возможность работать интенсивно и в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации в ответ на вопрос, есть ли у него время, чтобы тренироваться и поддерживать форму.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:36 true PT46M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, владимир путин, политика, видео