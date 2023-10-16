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Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать - РИА Новости, 16.10.2023
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07:36 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/trenirovki-1902975908.html
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать
Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:36
2023-10-16T07:36
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы работать в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов и по-настоящему важных целей. "Есть, слава Богу. Я считаю, что это необходимо делать, для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки это не самоцель. Это средство достижения по-настоящему важных целей: это возможность работать интенсивно и в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации в ответ на вопрос, есть ли у него время, чтобы тренироваться и поддерживать форму.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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россия, владимир путин, политика, видео
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы работать в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов и по-настоящему важных целей.
2023-10-16T07:36
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Путин рассказал, что ему помогает интенсивно работать

Президент России Путин заявил, что тренировки помогают работать интенсивно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что находит время для тренировок и считает их необходимыми: по его словам, это не самоцель, а средство, чтобы работать в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов и по-настоящему важных целей.
"Есть, слава Богу. Я считаю, что это необходимо делать, для того, чтобы быть в состоянии интенсивно работать, прежде всего. Тренировки это не самоцель. Это средство достижения по-настоящему важных целей: это возможность работать интенсивно и в таком режиме, который позволяет добиваться нужных результатов", - сказал он в интервью китайской медиакорпорации в ответ на вопрос, есть ли у него время, чтобы тренироваться и поддерживать форму.
 
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