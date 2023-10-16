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Путин оценил перспективы роста товарооборота Китая и России - РИА Новости, 16.10.2023
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07:40 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/tovarooborot-1902976389.html
Путин оценил перспективы роста товарооборота Китая и России
Путин оценил перспективы роста товарооборота Китая и России - РИА Новости, 16.10.2023
Путин оценил перспективы роста товарооборота Китая и России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что к концу года товарооборот России и Китая составит 200 миллиардов долларов - по его словам, это РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:40
2023-10-16T07:40
экономика
китай
россия
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что к концу года товарооборот России и Китая составит 200 миллиардов долларов - по его словам, это должно произойти "почти наверняка". "Я в этом не сомневаюсь. Осторожненько скажем - почти наверняка. У нас за предыдущий период рост товарооборота составил 32%. Это очень хороший рост. И в конце года, есть все основания полагать, что мы достигнем планки 200 миллиардов", - сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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экономика, китай, россия, владимир путин, видео
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин
Путин оценил перспективы роста товарооборота Китая и России
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что к концу года товарооборот России и Китая составит 200 миллиардов долларов - по его словам, это должно произойти "почти наверняка".
2023-10-16T07:40
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Путин оценил перспективы роста товарооборота Китая и России

Путин не сомневается, что к концу года товарооборот РФ и КНР составит $200 млрд

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в том, что к концу года товарооборот России и Китая составит 200 миллиардов долларов - по его словам, это должно произойти "почти наверняка".
"Я в этом не сомневаюсь. Осторожненько скажем - почти наверняка. У нас за предыдущий период рост товарооборота составил 32%. Это очень хороший рост. И в конце года, есть все основания полагать, что мы достигнем планки 200 миллиардов", - сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.
По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году.
 
ЭкономикаКитайРоссияВладимир Путин
 
 
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