https://ria.ru/20231016/teplovizory-1903188317.html
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО - РИА Новости, 16.10.2023
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО
Челябинская область направила в зону специальной военной операции гуманитарный груз на сумму более 5 миллионов рублей, в том числе тепловизоры, осеннюю одежду и РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T21:00
2023-10-16T21:00
2023-10-16T21:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Челябинская область направила в зону специальной военной операции гуманитарный груз на сумму более 5 миллионов рублей, в том числе тепловизоры, осеннюю одежду и медикаменты, сообщил в понедельник региональный ОНФ. "Народный фронт Челябинской области отправил гуманитарную помощь бойцам на сумму более 5 миллионов рублей. Машина гуманитарной помощи НФ "Все для Победы!" отправилась в подразделения разведки, саперов, мотострелков, танкистов, военных медиков ряда воинских частей, где достойно выполняют боевые задачи южноуральцы. Совсем скоро она прибудет в зону СВО и ребятам будут доставлены приборы ночного видения, тепловизоры, рации, дульные тормоза, компенсаторы (более 80 штук)", - говорится в сообщении. А также доставят осеннюю одежду и медикаменты, обувь, форму, толстовки и строительные инструменты: бензопилы, лопаты, ручной инструмент, строительные мешки, изоленту, строительные смеси, аккумуляторный инструмент, дизельные генераторы, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903097768.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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челябинская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинская область, Общероссийский народный фронт
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Челябинская область направила в зону специальной военной операции гуманитарный груз на сумму более 5 миллионов рублей, в том числе тепловизоры, осеннюю одежду и медикаменты, сообщил в понедельник региональный ОНФ.
«
"Народный фронт Челябинской области отправил гуманитарную помощь бойцам на сумму более 5 миллионов рублей. Машина гуманитарной помощи НФ "Все для Победы!" отправилась в подразделения разведки, саперов, мотострелков, танкистов, военных медиков ряда воинских частей, где достойно выполняют боевые задачи южноуральцы. Совсем скоро она прибудет в зону СВО и ребятам будут доставлены приборы ночного видения, тепловизоры, рации, дульные тормоза, компенсаторы (более 80 штук)", - говорится в сообщении.
А также доставят осеннюю одежду и медикаменты, обувь, форму, толстовки и строительные инструменты: бензопилы, лопаты, ручной инструмент, строительные мешки, изоленту, строительные смеси, аккумуляторный инструмент, дизельные генераторы, уточняется в сообщении.
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