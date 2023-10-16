Рейтинг@Mail.ru
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
21:00 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/teplovizory-1903188317.html
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО - РИА Новости, 16.10.2023
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО
Челябинская область направила в зону специальной военной операции гуманитарный груз на сумму более 5 миллионов рублей, в том числе тепловизоры, осеннюю одежду и РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T21:00
2023-10-16T21:00
надежные люди
челябинская область
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152786/12/1527861265_0:224:4355:2674_1920x0_80_0_0_53b47a4ba361720fe0c75d620194127c.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Челябинская область направила в зону специальной военной операции гуманитарный груз на сумму более 5 миллионов рублей, в том числе тепловизоры, осеннюю одежду и медикаменты, сообщил в понедельник региональный ОНФ. "Народный фронт Челябинской области отправил гуманитарную помощь бойцам на сумму более 5 миллионов рублей. Машина гуманитарной помощи НФ "Все для Победы!" отправилась в подразделения разведки, саперов, мотострелков, танкистов, военных медиков ряда воинских частей, где достойно выполняют боевые задачи южноуральцы. Совсем скоро она прибудет в зону СВО и ребятам будут доставлены приборы ночного видения, тепловизоры, рации, дульные тормоза, компенсаторы (более 80 штук)", - говорится в сообщении. А также доставят осеннюю одежду и медикаменты, обувь, форму, толстовки и строительные инструменты: бензопилы, лопаты, ручной инструмент, строительные мешки, изоленту, строительные смеси, аккумуляторный инструмент, дизельные генераторы, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903097768.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152786/12/1527861265_247:0:4108:2896_1920x0_80_0_0_6d5cf20a9a10daec6f12392c15ac44a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинская область, Общероссийский народный фронт
Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО

Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО

© Фото : администрация Катав-Ивановского муниципального районаЧелябинская область
Челябинская область - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : администрация Катав-Ивановского муниципального района
Челябинская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Челябинская область направила в зону специальной военной операции гуманитарный груз на сумму более 5 миллионов рублей, в том числе тепловизоры, осеннюю одежду и медикаменты, сообщил в понедельник региональный ОНФ.
«
"Народный фронт Челябинской области отправил гуманитарную помощь бойцам на сумму более 5 миллионов рублей. Машина гуманитарной помощи НФ "Все для Победы!" отправилась в подразделения разведки, саперов, мотострелков, танкистов, военных медиков ряда воинских частей, где достойно выполняют боевые задачи южноуральцы. Совсем скоро она прибудет в зону СВО и ребятам будут доставлены приборы ночного видения, тепловизоры, рации, дульные тормоза, компенсаторы (более 80 штук)", - говорится в сообщении.
А также доставят осеннюю одежду и медикаменты, обувь, форму, толстовки и строительные инструменты: бензопилы, лопаты, ручной инструмент, строительные мешки, изоленту, строительные смеси, аккумуляторный инструмент, дизельные генераторы, уточняется в сообщении.
Депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев передал бойцам СВО два УАЗа
Депутат Госдумы от Дагестана передал бойцам в зону СВО два УАЗа
Вчера, 16:49
 
Надежные людиЧелябинская областьОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала