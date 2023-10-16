https://ria.ru/20231016/teplovizory-1903188317.html

Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО

Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО - РИА Новости, 16.10.2023

Челябинская область отправила тепловизоры, одежду и медикаменты в зону СВО

Челябинская область направила в зону специальной военной операции гуманитарный груз на сумму более 5 миллионов рублей, в том числе тепловизоры, осеннюю одежду и РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T21:00

2023-10-16T21:00

2023-10-16T21:00

надежные люди

челябинская область

общероссийский народный фронт

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 окт – РИА Новости. Челябинская область направила в зону специальной военной операции гуманитарный груз на сумму более 5 миллионов рублей, в том числе тепловизоры, осеннюю одежду и медикаменты, сообщил в понедельник региональный ОНФ. "Народный фронт Челябинской области отправил гуманитарную помощь бойцам на сумму более 5 миллионов рублей. Машина гуманитарной помощи НФ "Все для Победы!" отправилась в подразделения разведки, саперов, мотострелков, танкистов, военных медиков ряда воинских частей, где достойно выполняют боевые задачи южноуральцы. Совсем скоро она прибудет в зону СВО и ребятам будут доставлены приборы ночного видения, тепловизоры, рации, дульные тормоза, компенсаторы (более 80 штук)", - говорится в сообщении. А также доставят осеннюю одежду и медикаменты, обувь, форму, толстовки и строительные инструменты: бензопилы, лопаты, ручной инструмент, строительные мешки, изоленту, строительные смеси, аккумуляторный инструмент, дизельные генераторы, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903097768.html

челябинская область

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челябинская область, общероссийский народный фронт