https://ria.ru/20231016/teatr-1903080355.html
Гастроли Театра балета Эйфмана пройдут в ОАЭ, Таиланде и КНР
Гастроли Театра балета Эйфмана пройдут в ОАЭ, Таиланде и КНР - РИА Новости, 16.10.2023
Гастроли Театра балета Эйфмана пройдут в ОАЭ, Таиланде и КНР
Театр балета Бориса Эйфмана проведет большие гастроли в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде и Китае с 18 октября по 3 декабря, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:42
2023-10-16T15:42
2023-10-16T15:42
культура
китай
театр
оаэ
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Театр балета Бориса Эйфмана проведет большие гастроли в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде и Китае с 18 октября по 3 декабря, сообщили в пресс-службе театра. Откроются гастроли Театра балета Эйфмана 18 и 19 октября показами концертной программы Eifman Gala на сцене Дубайской оперы. Зрители крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов увидят избранные фрагменты из балетов "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Красная Жизель", "Чайковский. Pro et Contra", "Страсти по Мольеру", или Маска Дон Жуана" и других прославленных постановок Эйфмана. 21-22 октября Театр впервые за свою 46-летнюю историю даст спектакли в столице Таиланда. Представления балета "Анна Каренина" завершат юбилейный 25-й Бангкокский международный фестиваль танца и музыки. Спектакли пройдут в Культурном центре Таиланда. С 6 октября по 3 декабря театр проведет шестинедельный тур по Китаю. Петербургский коллектив посетит города Шеньчжень, Шанхай, Нанкин, Сиань, Сучжоу и Пекин. Китайским любителям танца будут показаны балеты "Анна Каренина" и "Евгений Онегин". Артистов примут ведущие сценические площадки Китая. В частности, шанхайские спектакли пройдут в стенах Центра восточного искусства, отмечающего в этом году свое 20-летие. В Пекине танцовщики выступят в Театре Тяньцяо, где уже неоднократно танцевали с триумфом.
https://ria.ru/20230830/teatr-1892664376.html
китай
оаэ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, театр, оаэ, таиланд
Культура, Китай, Театр, ОАЭ, Таиланд
Гастроли Театра балета Эйфмана пройдут в ОАЭ, Таиланде и КНР
Гастроли Театра балета Эйфмана пройдут в ОАЭ, Таиланде и КНР с 18 октября
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Театр балета Бориса Эйфмана проведет большие гастроли в Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде и Китае с 18 октября по 3 декабря, сообщили в пресс-службе театра.
Откроются гастроли Театра балета Эйфмана 18 и 19 октября показами концертной программы Eifman Gala на сцене Дубайской оперы. Зрители крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов увидят избранные фрагменты из балетов "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Красная Жизель", "Чайковский. Pro et Contra", "Страсти по Мольеру", или Маска Дон Жуана" и других прославленных постановок Эйфмана.
21-22 октября Театр впервые за свою 46-летнюю историю даст спектакли в столице Таиланда. Представления балета "Анна Каренина" завершат юбилейный 25-й Бангкокский международный фестиваль танца и музыки. Спектакли пройдут в Культурном центре Таиланда.
С 6 октября по 3 декабря театр проведет шестинедельный тур по Китаю. Петербургский коллектив посетит города Шеньчжень, Шанхай, Нанкин, Сиань, Сучжоу и Пекин. Китайским любителям танца будут показаны балеты "Анна Каренина" и "Евгений Онегин".
Артистов примут ведущие сценические площадки Китая. В частности, шанхайские спектакли пройдут в стенах Центра восточного искусства, отмечающего в этом году свое 20-летие. В Пекине танцовщики выступят в Театре Тяньцяо, где уже неоднократно танцевали с триумфом.
Легендарная Таганка открыла сезон гастролями в Красноярске